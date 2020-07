In articol:

Jador a fost sunat de vloggerul Denis Petcu sub pretextul implicării acestuia într-un caz social. Petcu i-a spus lui Jador că are 11 frați și că are nevoie de haine și mâncare. Inițial, cântărețul a avut o reacție destul de dură.

”Dacă ai făcut rost de numărul meu de telefon de la un băiat, îți închid! Spune cine e băiatul, că închid. Mă sună 100.000 de oameni, frățioare, mă înțelegi? Și toți îmi spun că au numărul meu de telefon de la un băiat”, i-a spus Jador lui Denis Petcu.

Acesta s-a mai domolit când a auzit pomenit numele lui Robert, fratele lui, care s-a pocăit recent.

”Eu am vorbit cu Robert, când l-a luat pe Ștefan și i-am zis dacă poate să-mi dea numărul tău, că am văzut că l-ai ajutat și pe Ștefan. Voiam să-ți spun că am o situație nu prea bună și dacă ai putea să mă ajuți și pe mine cu niște haine, cu ceva de mâncare, suntem vreo 11 frați. De-aia te-am sunat dar m-ai luat prea tare”, i-a spus Denis lui Jador.

Jador: ”Cu drag! Când vine Robert și mai pleacă încolo, îți dau niște haine și o să vi le aducă acolo. Cu drag!”

Denis Petcu: ”Deci poți să ne ajuți, nu?”

Jador: ”Cu mare drag!”

Denis Petcu: ”Și cum facem, cum păstrăm legătura?”

Jador: ”Dă-mi mesaje pe WhatsApp, nu mă suna! Și când mai vine Robert pe la mine, o să i le dau lui și o să vi le aducă el! Dar eu o să fiu plecat din țară câteva zile”.

Concluzia vloggerului Denis Petcu nu a fost una foarte favorabilă lui Jador. Acesta a luat însă, ”notă de trecere” pentru că și-a arătat disponibilitatea pentru a ajuta.

”Nu i-am mai spus că este un vlog, oricum el va vedea că este un vlog. În primul rând, a avut o reacție foarte urâtă. Indiferent de cine te sună sau dacă te sun un milion de oameni, nu trebuie să ai reacția asta urâtă. Te poate suna un om cu probleme. Dar, în final, apreciez că omul ajută. Dar prima reacție nu a fost bună”, a spus Denis Petcu la finalul conversației cu Jador. .