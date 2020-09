In articol:

Maya Moore[Sursa foto: Instagram]

Maya Moore este una dintre cele mai bune baschetbaliste din întreaga lume. Sportiva are o poveste uluitoare de viață. A renunțat la cariera de vis pe care o avea, doar pentru a-i fi alături bărbatului pe care-l iubește. Tânăra s-a îndrăgostit de iubitul ei, într-un loc în care nimeni nu se aștepta.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Baschetbalista și-a salvat iubitul din închisoare

Maya a renuntat la baschet pentru a lupta sa-si scoata barbatul iubit din inchisoare. Femeia, in varsta de 31 de ani, a ales să renunțe la baschet și la întreaga carieră de sportivă, pentru a-și dedica ultimii doi ani din viata, pentru a-i demonstra nevinovatia lui Jonathan Irons. Bărbatul de care se îndrăgostise fusese condamnat la 50 de ani de inchisoare pentru crima, in 1997. A fost dragoste la prima vedere, chiar în penitenciar. Baschetbalista l-a cunoscut in 2007, in cadrul unei vizite facute la penitenciarul in care se afla acesta. Maya a rămas impresionată de cazul lui, luptând să-l elibereze din inchisoare, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Bastchetbalista i-a determinat anchetatori sa redeschida cazul, iar oamenii legii au gasit la locul faptei o altă dăvadă care i-a câștigat libertatea. Este vorba de o amprenta care nu ii apartinea iubitului ei si care nu fusese luata in considerare in procesul initial. În luna martie a acestui an, iubitul sportivei a fost declarat nevinovat. De curând, cei doi s-au casatorit, iar Maya Moore a postat pe Instagram o fotografie cu un mesaj emoționant: "Sunt incantata sa anunt noul capitol din viata mea! Ce miracol".

Maya Moore și soțul ei[Sursa foto: Instagram]

Cei doi au dat dovadă că dragostea învinge orice, iar fanii au rămas complet impresionați după ce au aflat povestea celor doi îndrăgostiți.