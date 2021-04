Una dintre fiicele lui Nelu Ploieșteanu, apel disperat pentru Ludovic Orban! Ce i-a cerut politicianului: „Tata a îmbucurat inimile acestei țări...”

In articol:

Nelu Ploieșteanu a fost înmormântat miercuri, 7 aprilie, la Cimitirul Străulești II, alături de fiul său, Mihăiță. Marele artist a fost condus pe ultimul drum de către 20 de membri familiei. Fiicele celebrului cântăreț și-ar fi dorit ca tatăl lor să fie înmormântat creștinește, însă acest lucru nu s-a putut deoarece testul pentru coronavirus a ieșit în continuare pozitiv.

Una dintre fiicele lui Nelu Ploieșteanu a făcut o dezvăluire șocantă după înmormântarea tatălui ei. Deoarece voia cu ardoare ca tatăl ei să fie condus pe ultimul drum creștinește și alături de mai mulți oameni apropiați, ea l-a sunat pe Ludovic Orban pentru a îi cere o aprobare pentru o înmormântare creștinească. Femeia nu a primit acordul din partea politicianului deoarece nu a răspuns la telefon. Ea i-a transmis un mesaj prin care și-a arătat nemulțumirea față de indiferența de care s-a lovit din partea politicianului.

„Tata a înviorat și a îmbucurat inimile acestei țări, însă dumneavoastră ați călcat pe ele, pe inimi”, a declarat una din fiicele lui Nelu Ploieșteanu, potrivit unui post de televiziune.

Imagini de la înmormânatera lui Nelu Ploieșteanu

Rezultatul autopsiei lui Nelu Ploieșteanu! Trupul neînsuflețit a stat cinci zile la IML

Înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu a fost amânată, după ce familia regretatului artist a refuzat să îi ridice trupul neînsuflețit. Familia artistului a făcut o cerere în care a solicitat ca artistului să i se facă autopsie, pentru a vedea dacă virusul SARS-CoV-2 este în continuare prezent în corpul său.

Apropiații cântărețului își doreau foarte mult să îi organizeze acestuia o înmormântare creștinească, însă rezultatele nu au fost așa cum au sperat. Mara Bănică a anunțat în cadrul unei emisiuni televizate că testul a ieșit în continuare pozitiv.

„Azi dimineaţă, la ora 9:30-10:00, m-a sunat şefa DSP Bucureşti, pentru că nu îi răspundea la telefon fiica lui Nelu Ploieşteanu. Mi-a spus că testul este pozitiv şi că din păcate nu poate avea loc o înmormântare aşa cum trebuie, dar că oricum nu ţine de ei. Am spus, cum, nici măcar o slujbă? Nu, slujbă în curtea bisericii nu e reglemenată în lege să nu se facă. Eu am luat de bună informația, am transmis-o mai departe și am vorbit la Biserica Sfantul Gheorghe Nou încercând să aibă loc această slujbă de înmormântare în curtea bisericii, după care să mergem cu el la cimitir. Preptul a spus, trebuie să întreb la Patriarhie.

De acolo i s-a spus să spună DSP dacă se poate. Îi scriu șefei DSP București întrebând-o dacă pot depune o cerere în care să vă întreb dacă este interzis sau nu de lege să se facă o slujbă de înmormântare în curtea unei biserici. Răspusul a fost: poți să depui o cerere, răspunsul va fi nu. (...) În lege nu e stipulat. Până la urmă pot să fac această slujbă oriunde. Care e diferența dacă o fac în cutea unei biserici sau o fac în curtea unui cimitir. Eu nu văd diferența. Dacă o vede cineva, să mi-o explice și mie. Nu pot să îmi dau seama(...) DSP-ul refuză aceste derogări. Nu ştiu ce se întâmplă la noi. Este strigător la cer. Adică, dacă nu avem nici dreptul să murim, ce Doamne iartă-mă drept mai avem?”, a declarat Mara Bănică.