Deși anunțase că se retrage din activitate, unchiul Denisei Manelista a revenit asupra deciziei și vrea să găsească noi talente în muzică. Florin Pește, cel care a lansat-o pe regretata Denisa Răducu și care a și cântat cu solista, hotărâse acum câteva luni să-și închidă studioul de înregistrări. Numai că, acum câteva zile, Florin și-a informat amicii și urmăritorii virtuali că se întoarce în branșă.

”M-am hotarat sa reiau activitatea muzicala de studio si vreau sa dau sansa la doi tineri talentati. Cine crede ca are talent in muzica sa trimita un mesaj video in privat cantand o melodie”, a notat Florin Pește.