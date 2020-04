In articol:

Irina Columbeanu nu s-a mai întors în România la începutul lunii septembrie, când ar fi trebuit să înceapă școala franceză pe care o urma în București. De altfel, se pare că fetița fusese deja înscrisă la o școală în Malibu, acolo unde locuiește mama ei și actualul ei soț, Mr Pink.

În perioada în care locuia în România cu tatăl ei, Irina era extrem de activă atât pe instagram cât și pe Youtube, unde era deja considerată o vloggerită cu numeroși urmăritori, canalul ei avea peste 350.000 de abonați.

În primele sale săptămâni petrecute în SUA, Irina, ca și mama ei, postau numeroase imagini în care se distrau împreună, mai mult alături de Monica Gabor, Irina a făcut și câteva filmări pentru vlogul ei. Toate acestea arătau că Irina era tot mai apropiată de mama ei.

Numai că, brusc Irina nu a mai postat nici pe pagina sa de Instagram nici pe Youtube. De altfel, ultima sa poză urcată pe Instagram este din august 2019. Tot atunci a postat și Monica Gabor ultimele imagini cu fiica sa. Însă, de atunci Monica s-a pozat cu Antony, fiul lui Mr Pink.

Micile fane ale Irinei Columbeanu continuă de atunci să intre pe pagina ei și să trimită mesaje în care se întreabă unde este Irina, unde a dispărut de aproape un an. ”E sechestrată de mama sa”, susține cineva într-un mesaj. Alții își dau cu părerea că de când s-a mutat în SUA, poate Irina nu vrea să se stie că e româncă și are un alt cont cu care discută cu colegii și prietenii ei americani.

Culmea, în toată această perioadă, nici tatăl ei, Irinel Columbeanu nu a vorbit despre Irina, deși a participat chiar și la o aventură în Asia, la un show tv, unde a fost invitat două zile.

Încă de când Irina Columbenau era în țară, Monica Gabor spunea că își dorește să-și mute fiica în SUA. “Ii place foarte mult in America si in curand se va muta aici. Nu stiu exact cand, dar ii las pe ei să decida, pentru ca la urma urmei, Iri (n.red Irinel Columbeanu) a crescut-o si am sfatuit-o sa se consulte cu tatal ei, pentru ca nu vreau sa fiu atat de egoista si sa spun: „Vino aici, ca aici e mai bine”. N-am facut-o nicio secunda, nu sunt genul care sa… Nu pot sa nu apreciez ce a făcut Iri pentru ea si ce face in continuare. Si face sacrificii mari, si financiare, si de tot felul. Nu vreau sa o iau pe Irina de langa el si el sa ramana singur”, spunea Monica Gabor.

Monica Gabor s-a căsătorit în secret cu Mr Pink

Monica Gabor s-a mutat în SUA în urmă cu câțiva ani, unde a devenit și iubita unui milionar, Mr Pink. Deși au fost multe zvonuri legate de cei doi, se pare că într-un final Monica Gabor și-a oficializat relația cu iubitul său. S-a întâmplat însă cu puține luni în urmă, totul a fost ținut în secret, dar dezvăluirea a fost făcută chiar de Emil Gabor, tatăl Monicăi Gabor.

„Monica nu a putut veni în țară, nu a putut ajunge că sunt niște legi la americani. Îi trebuie acte definitive și încă nu i-au venit, că a depus tot, că e căsătorită acum”, a declarat Emil Gabor, tatăl vedetei.