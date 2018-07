In 2011, Mihaela Borcea a facut slujbe de purificare, disperata ca era bolnava. Femeia de afaceri a sustinut ca este intoxicata cu metale grele, inclusiv mercur, si a facut mai multe tratamente la o clinica specializata din Viena. Ea a considerat ca medicina nu este de ajuns, punandu-si speranta in credinta ei. (vezi cum arata Mihaela Borcea in liceu)

Astfel, Mihaela Borcea s-a dus la o manastire celebra din Grecia. „A fost o călătorie cu o puternică încărcătură spirituală. Am fost la Mănăstirea Sf. Nectarie din Eghina, unde am întâlnit nişte preoţi deosebiţi, care m-au sfătuit şi care mi-au făcut slujbe de purificare speciale. Acolo sunt şi moaştele Sf. Nectarie”, a dezvaluit, la un moment dat, fosta sotie a lui Cristi Borcea.

Intoxicata cu mercur, Mihaela Borcea a facut slujbe de purificare. „Am stat mult de vorbă cu acei preoţi, care sunt o adevărată binecuvântare. Mi-am pus speranţa de vindecare în medicină şi în puterea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a avut un scop pentru care mi-a dat această încercare”, a mai marturisit Mihaela Borcea.