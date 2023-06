Unde ajung banii pe care îi face Raluka din muzică?! Artista a dezvăluit ce se întâmplă cu sumele câștigate de ea, după ani întregi de carieră! „În continuare se cam duc”

In articol:

Raluka este o cântăreață foarte apreciată de publicul din țara noastră și a muncit enorm pentru a putea să atingă succesul pe care îl are în prezent. Artista a vorbit recent despre lucrurile care s-au schimbat în viața sa de când a intrat pe piața muzicală și a dezvăluit unde se duc banii pe care îi câștigă.

Frumoasa cântăreață a declarat că a început să cânte de la o vârstă fragedă, fiind invitată să întrețină atmosfera la evenimente și chiar la nunți încă de la 13 ani. Raluka a dezvăluit că, deși acum câștigă foarte mulți bani, pretențiile sale nu s-au schimbat, preferând să nu irosească sumele și să nu aibă capricii prea mari. În plus, vedeta a mărturisit că, de la începutul carierei sale și chiar și în prezent, banii săi ajung la familia sa, pe care este foarte bucuroasă să o ajute.

„Eu fac bani de la 13 ani. La 13 ani cântam la nunți, am cântat peste tot pe unde am putut. Nu s-au schimbat niciodată pretențiile. Nu s-au schimbat, pentru că toți banii mei se duceau la părinți și se duceau în familie. În continuare se cam duc în familie. Pretențiile mele sunt foarte simpluțe. Eu vreau doar să fiu fericită. Cred că fericirea o găsești în orice. Nu zic asta ca pe un clișeu! Nu mă interesează brandul, ca să zic așa”, a declarat Raluka, pentru Fanatik.ro.

Raluka [Sursa foto: Instagram]

Raluka nu este mulțumită de forma sa fizică

Raluka s-a numărat mereu printre vedetele cu o formă fizică de invidiat, însă artista a mărturisit că nu mai este mulțumită de felul în care arată. Celebra cântăreață a declarat că nu a mai mers la sală de trei ani și consideră că nu mai arată atât de bine, însă este foarte atentă la hainele pe care le îmbracă, pentru ca acest lucru să nu se vadă. Cu toate acestea, are planuri mari în ceea ce privește silueta sa, căci are de gând să meargă din nou la sală pentru a scăpa de kilogramele în plus.

„Nu consider că mai arăt atât de bine. Sunt destul de atentă să port ce mă avantajează, dar nu întotdeauna la fel de bine. Sunt momente în care am burtica mai mare decât mi-aș fi dorit, sunt momente când mi se pare că începe celulita să apară… Am momente când tenul meu nu arată cum mi-aș dori eu. Sunt foarte multe momente în viața unei femei, în general, care nu sunt chiar așa cum ni le dorim noi. Este foarte important să punem pe noi ceva în care să ne simțim bine,. Să ascundem lucrurile care nu ne plac. Cam asta fac eu. Nu am mai fost la sală de trei ani. Se simte asta. Dar voi începe! Voi reîncepe!”, a mai declarat Raluka.