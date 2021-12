Unde au dispărut toate lucrurile lui Petrică Mîțu Stoian, după moartea acestuia. Sora regretatului artist spune că nu a intrat în posesia lor: ”Mie nu-mi trebuie averea lui”

In articol:

Maria Tărchilă a făcut noi declarații despre scandalul pornit împotriva lui Doru Gușman. Sora lui Petrică Mîțu Stoian spune că nu știe unde sunt lucrurile personale și hainele regretatului artist, pentru că ar fi vrut să le pună la muzeul de la Isverna. Maria a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni TV, faptul că nu a intrat în posesia acestor lucruri, pentru că ar fi la Craiova, acolo unde maestrul a locuit o bună perioadă

din viață.

Sora lui Mîțu Stoian a ținut să spună că va lua legătura urgent cu Doru Gușman, impresarul cântărețului de muzică populară, pentru a putea lua lucrurile cu valoare sentimentală, pe care vrea să le pună în muzeul ce urmează să se deschidă, în memoria marelui artist.

” Obiectele lui personale sunt la Craiova, o să discut cu Doru și o să vedem ce este. Eu vreau doar lucrurile lui pe care pot să le pun la muzeu, diplomele lui, trofeele lui, mie nu-mi trebuie averea lui nimeni, nu-mi trebuie nimic”, a spus Maria Tărchilă.

Muzeul va fi la Isverna, la casa părintească

Maria Tărchilă a mai spus faptul că inițial a înțeles că și casa părintească era pe firmă, fapt ce a supărat-o extrem de tare.

Ulterior, sora lui Mîțu Stoian a aflat că acea casă era pe numele artistului. Acolo, la casa părintească de la Isverna, în Mehedinți, va fi deschis muzeul regretatului artist.

” Am aflat, din vorbă, că e pe firmă casa, am verificat și am văzut că nu e pe firmă. Am aflat și m-am supărat și pentru casa aia, voiam să-i fac acolo muzeu, să-i expun toate lucrurile acolo, asta m-a durut cel mai rău, că m-am gândit că nu mai pot să fac nimic”, a mai spus Maria Tărchilă.