Unde au mers George Simion și Ilinca, în a doua zi de Crăciun! S-a întâmplat la 4 luni de la căsătorie

George Simion și Ilinca, aleasa inimii sale, s-au căsătorit în urmă cu circa 4 luni. Au avut parte de o nuntă cu un număr considerabil de invitați în satul Oveselu din comuna Măciuca, județul Vâlcea, acolo unde au organizat cel mai amplu eveniment din anul 2022.

Recunoscători de fiecare dată pentru ceea ce au, cei doi proaspăt căsătoriți nu uită niciodată să mulțumească divinității. Dacă multe vedete de la noi din țară au ales ca de Crăciun să petreacă în cluburi sau în locații exclusiviste din țară sau din afară, liderul AUR și soția sa au ajuns în casa Domnului în a doua zi de Crăciun.

Tradiționalist și modest din fire, George Simion și partenera sa au ajuns la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, acolo unde s-au și fotografiat cu unul dintre slujitorii Domnului. Nu de puțin ori liderul USR a mărturisit că, mai ales pentru misiunea pe care o are, aceea de a scoate la lumină adevărul cu orice preț, credință și încredere în Dumnezeu sunt indispensabile.

George Simion și Ilinca, vizită la mănăstire în a doua zi de Crăciun

Marea sărbătoare a nașterii Domnului l-a adus din nou pe George Simion aproape de cele sfinte. Soția sa îl susține în tot ceea ce face și îl însoțește de fiecare dată în astfel de călătorii.

Discretă în cea mai mare parte a timpului, Ilinca nu spune nu niciunei ocazii de a apărea la brațul soțului său în spațiul public.

Cât a costat nunta dintre George Simion și Ilinca?

George Simion a primit ajutor din toate părțile pentru organizarea nunții sale. Liderul AUR a declarat că nunta lui a costat suma de 12 000 de euro, însă o bună parte au reprezentat donații din partea lui Gigi Becali sau din partea nașilor de cununie, dar nu numai.

„Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, a declarat George Simion la Realitatea Plus.