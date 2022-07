Unde au plecat Grațiela și Odeh, după ce au părăsit Casa Iubirii? Cei doi au făcut dezvăluiri neașteptate: "Cred că m-a înșelat" | EXCLUSIV

In articol:

Grațiela și Odeh sunt în Germania, unde petrec o vacanță, dar în același timp își caută de lucru, în speranța că se vor muta acolo. Cei doi foști concurenți din Casa iubirii au vorbit cu Bianca Comănici prin skype și au făcut dezvăluiri despre relația lor.

Grațiela și Odeh, fericiți în Germania

Grațiela și Odeh spun că sunt fericiți împreună și, chiar dacă se mai ceartă uneori, dragostea lor speră să reziste mult.

După ce au părăsit competiția, Odeh și Grațiela au rămas împreună, ba chiar au decis să plece în Germania să locuiască sub același acoperiș. Cei doi au dezvăluit ce planuri au, ca și cuplu, pe viitor.

"Noi am vrea să ne mutăm aici, în Germania, dar mai mult am luat-o ca pe o vacanță acum, am venit să vedem ce găsim, locuri de muncă. Am tratat-o un pic mai mult ca pe o vacanță. Am venit aici și după aceea am căutat. Vedem ce o șă găsim. Dacă nu, ne întoarcem în țară, poate pe viitor alegem altă țară unde să mergem, vom vedea. Ne place la amândoi să călătorim, ăsta ar fi scopul.", a declarat Odeh.

Odeh a călcat strâmb în fața Grațielei

Totuși, situația din cuplul Grațiela-Odeh nu este prea roz. În urmă cu puțin timp, Odeh i-a dat de bănuit iubitei lui că nu este 100% fidel. Grațiela a povestit toată situația și cum ar reacționa dacă ar afla de un posibil amantlâc.

"Nu a răspuns toată noaptea la telefon, iar la 5.00 pune story din jacuzzi. Următoarea zi îmi spune că nu e adevărat, că a dormit toată noaptea. Când am plecat la mare, l-am sunat de pe numărul meu și nu mi-a răspuns, iar când l-am sunat de pe alt număr, a răspuns imediat.(...) Cred că m-a înșelat, nu știu. Dacă ar apărea o fată care să confirme povestea, aș înnebuni. E cam gagicar el așa de fel. Eu așa îl văd și simt. Vorbește cu fete pe Instagram. Intră pe profilul lor și dacă îi place, le dă și follow.", a mărturisit Grațiela, în emisiunea Culisele Iubirii, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.