Unde l-a văzut ultima dată Alexandru Arșinel pe Ion Caramitru! „Eu cu el eram...”

Pentru Alexandru Arșinel a fost o perioadă grea din punct de vedere al sănătății. S-a vaccinat anti-COVID, însă tot s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. Și chiar dacă el și soția lui au avut o formă ușoară de boală, tot au petrecut câtev zile internați în spital.

Recent, colegul de scenă al Stelei Popescu a început iar să se simtă rău, iar medicii nu reușesc să găsească cauza problemelor sale. A fost pe la mai mulți specialiști, în mai multe spital, ba chiar la o unitate medicală își amintește că s-a întâlnit cu Ion Caramitru, care a fost înmormântat în urmă cu doar câteva zile în urmă. A fost lovitură după lovitură pentru Alexandru Arșinel care nici nu digerat bine vestea că Ivan Patzaichin a murit, că a aflat și de decesul lui Ion Caramitru.

„Mă bucur că te-am mai prins. Nu știi de unde te pălește. Am avut momente în care m-am gândit asta, mai ales când am făcut vaccinul și după m-am internat și am văzut că nu mai ieșeam de acolo. Dacă nu aveam vaccinul puteam să…

M-am întâlnit în spital cu prietenul nostru pe care l-am îngropat alaltăieri și nu puteam să cred că o să dispară așa repede. Eu cu el eram așa în schimburi de discuții. Ne-am ajutat mult cu funcțiile și am intervenit în interesul teatrului unul pentru altul.

Când am văzut că a murit Ivan Patzaichin nu am crezut. Ne-am întâlnit și am vorbit de ciorba lui vestită preferată. Nici nu am terminat bine ideea că am văzut că a murit și Caramitru. Am înțepenit. Nici nu terminasem bine cu Draga, cu Tamara, cu Dichiseanu…și hai să ne oprim. O mare lovitură. Am fost peste 50 de ani împreună cu toții, au fost a doua mea familie. Multe generații am întâlnit împreună”, a declarat Alexandru Arșinel la o emisiune TV.

Alexandru Arșinel: „Trebuie să ajung la medic cu plămânii”

După ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, actorul a rămas cu o sensibilitate la plămâni, iar acum trebuie să meargă periodic la medic pentru a-și face controale. Alexandru Arșinel spune că a avut multe cumpene dea lungul vieții, iar pe toate le-a trecut cu ajutorul divinității.

„Trebuie să ajung la medic cu plămânii să mă mai vadă o dată de când cu COVID. Eu am fost bine întotdeauna cu plămânii, dar iată. Am sperat toată viața mai ales că am avut multe întâlniri rele, dar n-am cedat niciodată, nu m-am descurajat. Le-am trecut pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu.

De asta a fost lansat COVID-ul – să afecteze mapamondul, au aruncat molima între oameni ca să-i chinuiască. Asta e mână criminală care a fost băgată. A avut și soția o formă mai ușoară pentru că a avut vaccinul. Și eu l-am avut, dar la mine se bate cap în cap cu medicația după transplant, așa că suport unele consecințe”, a mai spus actorul.