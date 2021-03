In articol:

Unde locuieşte Puya. Vezi unde s-a mutat cunoscutul rapper care a făcut Sălăjanul celebru.

Unde locuieşte Puya

Puya a locuit o vreme într-o casă cu etaj, care are un foișor și o piscină. A

plecat din cartier și s-a mutat la curte, în Cernica. Însă, n-a rezistat prea mult. Sălăjanul l-a adus înapoi.

„Nevasta mea e din Deva și nu înțelege de ce țin neapărat să stau în același cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la țară, că să zic așa, în așa numitele zone rezidențiale. Când m-am întors în cartier, am pupat și bordurile. Și ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, dezvăluie Puya, care a remarcat un singur lucru negativ după întoarcerea în cartier.

„Lucrul care s-a schimbat este că am rămas singur. Toți prietenii au plecat și, mai nou, Sălăjan este o combinație de Hunedoara, Buzău, Călărași și Craiova. Când vine Crăciunul rămân singur în bloc”, a spus artistul hip-hop pentru protv.ro.

Puya şi-a luat o casă la ţară

Deși s-a întors în Sălăjan, la bloc, Puya și cumpărat un loc de refugiu, pentru el și familia lui, la țară şi a început și o serie de vloguri pe YouTube, Casa PuyMici, în care vorbește despre această experiență.

„Sincer, Casa PuyMici nu e un proiect, nu e un vlog. E, mai degrabă o chestie făcută așa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu’, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm țara înapoi. Am făcut ceva bănuți, am țară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgați acolo. Eu muncesc la recondiționare (mă mai ajută și soacră-mea) și eu vreau să îmi duc copiii la țară. Să vadă și ei cum e, că nimeni nu mai are rude la țară.”, a povestit pentru sursa citată.

Puya, carieră muzicală

Puya, pe numele său real Dragoş Gărdescu, s-a născut pe 22 iulie 1979 în Bucureşti şi a crescut alături de cei trei fraţi ai săi în cartierul cartierul Balta Albă

Puya s-a întâlnit cu Tudor Sișu în Sălăjan, iar cei doi au decis să înfiinţeze o trupă. Puya activează pe scena hip-hop din anul 1994. Primul album l-a lansat alături de La Familia în 1997, intitulat "Băieți de cartier", iar primul contract semnat cu o casă de producție l-a avut la vârsta de 17 ani. În anul 2009, Puya a câștigat procesul cu trupa BUG Mafia pentru utilizarea numelui "La Familia".

În anul 2012 Puya a lansat single-ul anului "Maidanez" alături de Doddy, Mahia, Posset și Alex Velea. În anul 2014 Puya a lansat melodia "Strigă!" alături de Inna, piesa bucurându-se de succes în toată Europa.

În cadrul trupei, Puya a activat în jur de 9-10 ani, ultimul album al trupei fiind lansat în 2010. Puya a anunțat un nou album La Familia, dar nu a mai fost produs în totalitate. O altă încercare de relansare a a trupei a avut loc în anul 2017, după 20 de ani de la existența trupei.

În 2007, Puya a înființat ONG-ul Agenția Spartacus, care se ocupă de apărarea drepturilor deținuților și combaterea consumului de droguri. Rapperul a avut și acțiuni antidrog în liceele din țară.