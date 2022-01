Unde o vede pe Georgiana, acolo reacționează! Ce mesaj a publicat Jador, după ce a văzut-o pe iubita lui pe TikTok

In articol:

Jador trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Georgiana Elisei. Cei doi sunt împreună de ani buni, având parte de o iubire cu scântei, cu multe certuri și împăcări. Jador și Georgiana au avut parte de multe despărțiri tumultuoase, însă ultima a părut definitivă. Iată că n-a fost deloc așa, căci s-au împăcat și au petrecut Revelionul împreună, în străinătate.

Artistul și partenera lui de viață sunt foarte secretoși și încearcă să-și țină viața personală cât mai privată.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei și Georgiana au fost mulți fani în mediul online, dar și pagini care-i susțin necondiționat. De data aceasta, pe TikTok a apărut un clip video cu Georgiana Elisei, editat de fani bineînțeles, pe melodia nouă a lui Jador. Printre sutele de comentarii de laudă la adresa tinerei, ghiciți ce?! Apare comentariul lui Jador. Cântărețul și-a zărit iubita pe TikTok, chiar dacă nu e contul ei oficial, și a lăsat și un comentariu plin de iubire.

Georgiana [Sursa foto: Captură Video]

Comentariile la clipul cu Georgiana [Sursa foto: Captură Video]

Ce spunea Jador despre despărțirea de Georgiana Elisei

În urmă cu mai bine de o lună de zile, Jador a scos piesa „Fidel”, pe care a intitulat-o ultima melodie pe care i-o dedică fostei lui iubite, Georgiana Elisei. El a anunțat că tocmai s-a despărțit de singura fată pe care a iubit-o, iar acest capitol din viața lui s-a încheiat.

„ Am compus versuri și melodii și aproape orice piesă de dragoste era pentru ea, fata pe care am iubit-o. Este ultima piesă dedicată ei pentru că tocmai am ieșit dintr-o relație. Apucasem să compun versuri și să cânt piesa aceasta minunată din ce am simțit eu atunci pentru ea. A fost frumos. am învățat lucruri, dar începe un nou capitol în viața mea. Vreau copii. Și așa cum am simțit pentru ea, eu spun că e un gest frumos de despărțire”, a fost anunțul făcut de Jador pe rețelele de

socializare.

Jador și Georgiana

