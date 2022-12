Unde poți să-l urmărești LIVE pe Moș Crăciun. Ajunge în fiecare casă de pe întreaga planetă

In articol:

Moș Crăciun vine în fiecare an în ajunul Crăciunului, adică în noaptea de 24 spre 25 decembrie la toți copiii care au fost cuminți și i-au trimis Moșului o scrisoare.

Urmărește LIVE traseul lui Moș Crăciun

Vezi unde poți să-l urmărești LIVE pe Moș Crăciun.

Cu ajutorul radarelor și al sateliților puteți vedea unde află Moș Crăciun în timp real.

Când vine Moș Crăciun În România

Moș Crăciun vine în România în noaptea de ajun, 24 spre 25 decembrie, însă ora la care vine Moșul este secretă, fiindcă Moșul își dorește ca, copiii să doarmă atunci când el le așează darurile sub brad, astfel surpriza să fie și mai mare.

Însă Moș Crăciun pornește cu sania de la Polul Nord și va trece mai întâi pe la copiii din nordul țarii începând cu Botoșani, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Borșa, Sighetul Marmației, Bistrița, Baia Mare, Dej, Zalău, Satu Mare, Oradea, Cluj Napoca, Reghin, Piatra Neamț, Roman, Vaslui, Huşi, Bacău, Comăneşti, Miercurea Ciuc, Sovata, Târgu Mureș, Turda, Aiud, Alba Iulia, Sebeș, Deva, Arad, Timișoara, Lugoj, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Sfântu Gheorge, Onești, Adjud, Bârlad, Focşani, Galaţi, Braila, Râmnicu Sărat, Buzău, Ploiești, București, Târgoviște, Pitești, Câmpulung Muscel, Râmnicu Valcea, Petroșani, Reșița, Drobeta Turnu

Severin, Craiova, Slatina, Alexandria, Călărași, Slobozia, Tulcea, Constanța și apoi iese din România și merge în Bulgaria.

Urmărește LIVE traseul lui Moș Crăciun [Sursa foto: Shutterstock]

Cum să îi scrii o scrisoare lui Moș Crăciun

Dacă ai nevoie de ajutor în a-i scrie o scrisoare lui Moș Crăciun, îți oferim un exemplu de scrisoare, bineînțeles o poți adapta cu numele tău și dorințele pe care le ai în privința cadourilor pe care vrei să ți le aducă Moșul.

Draga Moș Crăciun,

Numele meu este Maria și am 6 ani și jumătate. Anul acesta am fost foarte cuminte. Am ajutat-o pe mami cu strânsul mesei în fiecare zi și îl ascult pe tati când îmi spune să-mi fac ordine în jucării.

Am fost o soră bună și pentru fratele meu mai mic, deși uneori mă enervează și vrea să îmi ia din jucării.

Iți mulțumesc din suflet pentru toate cadourile de anul trecut! Anul acesta, mi-aș dori să primesc o păpușă, o bicicletă și cât mai multe dulciuri gustoase. Dacă sunt prea grele, și nu îmi poți aduce și bicicletă și păpușă, aș prefera bicicleta.

Sper că anul asta să te surprind când îmi aduci cadourile, deși cred că voi adormi din nou, că tare târziu vii!

Mulțumesc mult, Moșule!

21 decembrie, 2022

Cu drag, Maria