Unde s-a angajat cel mai mare criminal în serie din România, după ce s-a eliberat? Marius Csampar, condamnat la 99 de ani de închisoare pentru 6 crime

Marius Csampar, originar din Balotești, județul Ilfov, este considerat în continuare cel mai mare criminal în serie din România, după anul 1990. El a fost eliberat condiționat la sfârșitul lunii mai a acestui an, după 23 de ani petrecuți în spatele gratiilor. Bărbatul fusese condamnat la 99 de ani de închisoare pentru comiterea a 6 crime.

Marius Csampar lucrează la ”spații verzi”

In articol:

Marius Csampar, care a fost protagonistul unei serii celebre de emisiuni cu interviuri realizate în spatele gratiilor, a reușit să-și găsească un loc de muncă. El s-a angajat la ADP (Administrația Domeniului Public) iar timpul care-i mai rămâne și-l ocupă lucrând cu ziua pe la diverse gospodării. Csampar și-a făcut și un canal de Youtube cu destul de mulți urmăritori unde împărtășește cu oamenii expriențele trăite în închisoare.

marius csampar vrea să fie vedetă în online

Csampar a dezvăluit că nu mai spera să fie eliberat vreodată și că acum nu poate fi recunoscător că mai vede lumina soarelui. El spune că nu are nevoie de mulți bani pentru a se simți împlinit și că simplul fapt că este liber l-a făcut să renască.

Citeste si: Viața adolescentei incendiate de criminalul din Mehedinți atârnă pe un fir de ață. Anunțul tragic al medicilor

Citeste si: Medicii ne dau o veste mare. Noul medicament antiviral care oprește transmiterea COVID-19 - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Csampar era disperat să-și găsească de lucru

”În momentul în care am ieșit din pușcărie, familia și prietenii mi-au sărit în ajutor. Încerc în special să-mi găsesc un loc de muncă. Am avut 24 de ani răbdare, am eu răbdare o săptămână. Nici nu îmi amintesc dacă atunci când am intrat la pușcărie îmi plăcea munca. Mă duc la orice muncă, și la măturat pe stradă. Asta voi face. Mi-ar plăcea să lucrez orice, să pot să-mi clădesc un viitor”, a povestit Marius Czampar, care acum are 45 de ani.

Citeste si: Marius Csampar, chemat la „interval”. Ce a pățit criminalul

Iertat după 23 de ani pentru 6 crime oribile

Marius Csampar are 6 crime la activ

Marius Csampar are 6 crime pe conștiință, dintre care cele mai cumplite au fost: uciderea în bătaie unei femei de 84 de ani din Otopeni, pe 31 decembrie 1996, din casa căreia a furat sarmale, vin și 95.000 lei; dar și decapitarea unui om al străzii, al cărui trup a fost găsit în Parcul IOR.

Marius Csampar a fost un deținut cu probleme și abateri disciplinare până în 2014, atunci când acesta a devenit brusc exemplar. El a avut 6 analize pentru eliberare condiționată, toate cu recomandarea de părăsire a penitenciarului, dar și 201 zile de câștig pentru muca depusă în perioada 1997-2020.