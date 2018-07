Dupa divortul de Cristian Borcea si dupa ce a plecat din apartamentul de pe malul oceanului, multa lume s-a intrebat unde locuieste Alina Vidican in Statele Unite. Un posibil raspuns la aceasta intrebare ar putea fi dat de unul dintre site-urile administratiei statului Florida. Aici, Cristian Borcea si Alina Vidican apar la o adresa noua.





Vila la care cei doi apar cu domiciliul se afla in Lauderdale Lake, un mic orasel care face parte din zona metropolitana Miami – Fort Lauderdale – West Palm Beach. Imobilul se afla in apropiere de Oakland Park, intr-o zona rezidentiala si a fost obiectul unei tranzactii care a avut loc in luna iulie a anului trecut, pentru suma de 220.000 dolari. Casa are 3 dormitoare, 3 bai, un garaj si un living, nefiind una opulenta, in stilul vechiului penthouse. Nu este insa foarte clar daca fostii soti Borcea sunt proprietari sau au "rezidenta" la adresa respectiva.



Alina a ramas si in actionariatul companiei Capone LLC, cea care administreaza restaurantul romanesc din Miami, alaturi de fostul ei sot. De asemenea, familia Alinei conduce si un hotel din Timisoara.