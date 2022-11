Unde se află Bethleemul pământului românesc! Peștera Sfântului Andrei, loc de pelerinaj pentru milioane de români: "Este primul lăcaș de cult de pe teritoriul țării" | EXCLUSIV

In articol:

Pelerinajul la Mănăstirea Sfântului Andrei a devenit deja o tradiție în Dobrogea. Slujba din această zi este oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Povestea Mănăstirii Sfântului Apostol Andrei este una impresionantă.

Mănăstirea Sfântului Andrei este primul lăcaș de cult de pe teritoriul țării noastre, iar Peștera Sfântului Andrei este un loc unic în România, cu o însemnătate aparte. Aflată în Dobrogea, mănăstirea atrage zilnic turiștii și pelerinii și mai este denumită și Bethleemul pământului românesc.

Peștera Sfântului Andrei, considerată Bethleemul pământului românesc

Peștera Sfântului Andrei este situată la Mănăstirea Sf. Apostol Andrei din județul Constanța și are o poveste impresionantă.

" Conform scrierilor teologice şi istorice, Sf. Ap. Andrei a ajuns pe pământul dobrogean în jurul anului 60 d. Hr. şi s-a oprit cu ucenicii săi aici, unde a găsit pe Preoţii păgâni care slujeau în peşteră, geţi de neam, cunoscuţi sub numele Innal, Rimmal şi Pinnal.

I-a botezat în apa unuia din izvoarele care curg lângă peşteră (pârăul Cuzgun), după care au fost hirotoniţi ca preoţi creştini. Izvoarele se văd şi astăzi, iar localnicii şi pelerinii le consideră izvoarele cu apa cea mai bună din tot cuprinsul Dobrogei.

Acest loc de rugăciune şi vieţuire duhovnicească, a devenit, cu timpul, o adevărată vatră monahală cunoscută bine în zonă, după cum ne demonstrează toponimia locului. Pădurea care adăpostea această sihăstrie s-a numit în popor sfântă, iar valea din împrejurimi Valea Călugărilor", ne-au explicat reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului.

De-a lungul timpului, peștera a suferit mai multe transformări, în timpurile comunismului fiind chiar profanată și devenind adăpost pentru oile din Dobrogea.

" În primăvara anului 1943, peştera şi izvoarele au fost redescoperite de preotul Constantin Lembrău, împreună cu Jean Dinu, teolog şi jurist cu studii la Sorbona. În acelaşi an s-au început lucrările de amenajare a peşterii şi a incintei. La intrarea în peşteră s-a ridicat o faţadă din zid de piatră tencuită în exterior, iar în faţa peşterii s-a amenajat un platou pentru slujbe.

La 30 iulie 1944, Episcopul Chesarie Păunescu a sfinţit locul, redându-l cultului, redevenind loc de închinare şi de rugăciune, aşa cum a fost în decursul vremurilor(...) Starea ei de degradare s-a accentuat o dată cu desfiinţarea forţată a Episcopiei de Constanţa, în anul 1948, şi transferarea Episcopului Chesarie şi a administraţiei eparhiale la Galaţi.

Odată cu instalarea regimului comunist, ea a ajuns să fie profanată, fiind folosită ca staul de oi. Mărăcinii şi arbuştii aproape că au închis intrarea în peşteră", mai precizează Arhiepsicopia Tomisului.

Lucrurile s-au schimbat însă după 1989, iar în 2006 mănăstirea și peștera au fost sfințite de ÎPS Teodosie, în prezent fiind un loc de pelerinaj pentru milioane de români.

Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei [Sursa foto: Facebook]

Unde se află Bethleemul pământului românesc, Mănăstirea Sf. Andrei

Mănăstirea Sf. Apostol Andrei este situată în apropierea localității Ion Corvin, din județul Constanța. Lăcașul de cult se află la o distanță de aproximativ 4 kilometri de centrul localității și un drum de aproximativ 100 de kilometri de la Constanța. Mănăstirea din Dobrogea este primul lăcaș de cult de pe teritoriul țării noastre.

"Peştera este săpată într-un deal împădurit, orientată cu deschiderea spre Răsărit. Se păstrează până azi piatra care a slujit ca altar, un bloc de 1,20 x 1,30 m. Lespedea de piatră are incizat semnul sfintei cruci pe toate feţele. La intrare, peştera se deschide cu un pronaos ce reprezintă prima încăpere cu o suprafaţă de 8 x 8 m.

Înălţimea este variabilă, de la 2 la 3 metri, iar printr-o deschizătură de 2 x 1,5 m se pătrunde în naos. În partea stângă, se află o scobitură ce poate fi folosită ca masă pentru candele, icoane sau alte obiecte de cult.

Altarul este semicircular la bază, iar deasupra altarului se înalţă o turlă cilindrică săpată în deal, cu diametrul de 3 metri, terminată cu o cupolă înălţată 4 metri deasupra solului", au explicat reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului.

Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei [Sursa foto: MediaFax Foto]

Pelerinajul la Mănăstirea Sf. Andrei, organizat în data de 30 noiembrie

La Mănăstirea Sf. Andrei se păstrează, într-o cruce sub formă de x rămășițe ale moaștelor Sfântului Apostol. Acestea au fost aduse în urmă cu câțiva ani din Grecia. În fiecare an, aici are loc pelerinajul de Sfântul Andrei, slujba fiina oficiată de ÎPS Teodosie.

"În acest sfânt lăcaş se păstrează într-o cruce în focmă de X, o părticică din moaştele Sfântului Apostol Andrei, sfânta relicvă fiind adusă în urmă cu câţiva ani din Grecia, cele patru laturi ale crucii conţinând şi părticele din moaştele Sfinţilor de la Niculiţel, Zoticos, Atalos, Kamasis şi Filipos precum şi ale Sfinţilor Epictet şi Astion", au mai precizat reprezentanții Arhiepiscopiei Tomislui.

În acest an, slujba de la Mănăstirea Sf. Andrei va începe la ora 08.30, atunci când va fi săvârșită Sfânta Liturghie. Programul evenimentelor și al pelerinajului poate fi consultat mai jos:

"Miercuri, 30 noiembrie, este zi de sărbătoare națională legală, cinstirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și cel dintâi chemat dintre apostoli, care a adus cuvântul Evangheliei pe pământul Dobrogei de astăzi. Cu acest prilej,

- de la ora 8.30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei” din localitatea Ion Corvin, județul Constanța. Alături de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, sunt așteptați următorii ierarhi: Înaltpreasfințitul Iacov, Mitropolit de Mytilene – Grecia, Înaltpreasfințitul Pantelimon, Mitropolit de Maroneia şi Komotini – Grecia, Preasfințitul Demetrios Charbak – Episcop de Safita, Arhiepiscopia de Akkar, Preasfințitul Nikiforos, Episcop de Amorium – Turcia, Preasfințitul Macarie, Episcop Vicar de Ruse – Bulgaria, Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, și Preasfințitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei.

Mănăstirea Peștera Sfântului Andrei [Sursa foto: MediaFax Foto]

Totodată, va avea loc dubla lansare a „Bibliei în versuri de la Cluj” și a colecției „Ecoul veșniciei”. Vor rosti alocuțiuni: IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, ing. Ioana Roman, primarul comunei Viișoara, jud. Cluj, Nadia Farcaș, editor editura „Ecoul Transilvan”, Alina Pârvulescu, secretar general A.N.C.R., și Ioan Ciorca, scriitor. Evenimentul editorial este organizat de către Arhiepiscopia Tomisului și editura „Ecoul Transilvan”;

- de la ora 17.30, Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului va susține un concert dedicat Sfântului Apostol Andrei la Centrul multifuncțional educativ pentru tineret „Jean Constantin” (fostul cinematograf Republica) din Constanța", a mai transmis Arhiepiscopia Tomisului, pentru WOWbiz.ro.

