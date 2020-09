Femeia care si-a batut fetita de 5 ani a fost arestata[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Ana o cheamă pe fetița ale cărei dureri provocate chiar de cea care-I era mama au făcut o țară întreagă să plângă. Micuța de doar 5 ani a fost suspusă de mama ei la torture greu de imaginat pentru un om normal. După ce în spațiul public au fost difuzate mai multe filmulețe în care femeia îți terorizează copila, aceasta a fost luată de poliție. Acum, femeia de 38 de ani este reâinută, iar fetița ei a fost dusă la Protecția Copilului. (VEZI si primele imagini cu femeia care-și bătea copilul, după ce a fost reținută de politisti)

Nicoleta, sora mai mare a Anei, a fost la o emisiune tv și a povestit calvarul trăit de ea, dar și de surorile ei din cauza mamei și bunicii.

Nicoleta, sora fetitei de 5 ani batute de mama

Nicoleta a povestit cu lacrimi în ochi cum a reacționat când a văzut imaginile cu Ana maltratată de mama și cum și-a retrăit copilăria chinuită. ”Am avut un atac de panică când am văzut imaginile cu cea mica, voiam să știu că este bine”, a povestit Nicoleta. Tânăra, care este acum majoră, pe picioarele ei, a povestit că a sunat la autorități pentru a afla ce face sora ai. Într-un final, a reușit!. ”După mai multe telefoane la Tulcea, am dat de ea. Am aflat că este la un asistent maternal și că este bine”, a povestit Nicoleta. (Au apărut noi imagini cu bătăile ăncasate de fetița de 5 ani)

Sora mai mare a fetiței de 5 ani bătută de mamă vrea să-și ia sora la ea

Ajutată de avocatul Daniel Ionașcu, Nicoleta spune că va face tot ce poate pentru a se asigura că sora ei mai mică va fi în siguranță acum. Tânăra spune că a vorbit cu tatăl Anei, care acum locuiește în Germania și care a fost și el marcat de modul ăn care se comporta fosta lui concubine cu micuța. ”Dacă tatăl Anei nu o poate lua la el să o crească, o voi lua eu. Aș vrea să o cresc eu”, a spus Nicoleta, care a spus că are un loc de muncă, deci poate întreține un copil.