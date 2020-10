Locul în care se filmează Ferma anul acesta este în Dâmbovița, în Cocani, o localitate de lângă Crevedia. În plină pandemie, ca să poată fi protejați, cei din echipa de producție au ales aceeași locație pe care au folosit-o în 2015, în primul sezon. Și asta datorită izolării față de locuitorii din sat.

”Ferma” se filmează într-o pădure aflată la ceva distanță de localitate, iar echipa a construit acolo un adevărat ”oraș mobil”, cu rulote în care nu au doar echipamentele ci și locuiesc. De altfel, chiar Mihaela Rădulescu a mărturisit că ea a preferat să locuiască într-o rulotă acolo, în mijlocul pădurii.

Mihaela Rădulescu a ales să stea ăn pădure pntr-o rulotă[Sursa foto: Instagram]

”Eu trăiesc la rulotă, pentru că este o opțiune personală… Sunt aici… mă trezesc, fac sport, mănânc și mă duc la filmare. Termin noaptea filmarea… mă demachiez și mă bag în pat. (…) Când mă trezesc calc direct pe pământ, pe frunze. Am apă caldă, am un pat imens. Am condiții foarte plăcute de muncit. Mă simt bine. Eu mi-am ales să dorm la rulotă, ei mă trimiteau la hotel să dorm într-un pat de om, să fac duș în baie mare. Eu mă înghesui în baia asta mică, dorm în rulotă și sunt înconjurată de un morman de haine. Nu prea am pe unde să calc pe aici. E puțină chinuială, dar îmi place chinuiala asta. Prefer confortul de a mă trezi la locul de muncă. Eu și cu paznicii de noapte”, a povestit Mihaela Rădulescu, prezentatoarea show-ului.

De fapt, și acum și în urmă cu 5 ani când la Cocani s-a filmat prima ediție, când s-au făcut amenajările atât pentru clădirea în care stau concurenții, cât și hambarul, locul unde au loc întrecerile, locuitorii din zonă au fost ținuți la distanță. Interesant a fost la primul show că oamenii din Cocani au aflat abia la final că la ei în zonă au fost atât de multe vedete. Mai mult, înaintea finalei care s-a filmata la o distanță de câteva săptămâni de restul emisiunii, paza a fost atât de strictă, încât în toată pădurea din Cocani accesul a fost interzis, spre supărarea oamenilor care obișnuiau să meargă acolo pentru a culege vreascuri pentru foc.

În mijlocul pădurii de lângă Cocani se află Ferma

Casa ”fermierilor” a aparținut unui haiduc

Clădirea în care stau ”fermierii” este de fapt o casă veche și abandonată. Oamenii din zonă spun că a fost a unui haiduc, omul ascunzându-se în pădure de oamenii legii care îl urmăreau. Apoi, haiducul și-a adus aici familia și și-a construit o gospodărie, care însă a fost luată de comuniști și transformată în ocol silvic. Apoi, construcția a fost retrocedată urmașilor haiducului, însă în timp aceasta s-a degradat pentru că nu a mai fost locuită.