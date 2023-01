Unde și-a dus Vlăduța Lupău fiul, la început de an! Micuțul Iair a venit pe lume în urmă cu doar 5 luni

In articol:

Vlăduța Lupău este foarte apropiată de divinitate și se pare că își dorește să-i insufle și fiului ei de doar 5 luni dragostea pentru credință. Artista trăiește cea mai frumoasă și prosperă perioadă din viața sa de când a devenit mămică pentru prima dată.

Este foarte fericită că, în sfârșit, și-a văzut îndeplinit visul de a-și ține în brațe propriul copil.

Cântăreața și partenerul său de viață, Adi Rus, sunt niște părinți model, care se străduiesc să-i ofere micuțului lor băiețel toată dragostea de care are nevoie și, implicit, o educație aleasă. Vlăduța Lupău a avut parte de o zi liniștită, petrecută în familie, însă nu a rămas acasă de data aceasta, ci și-a luat fiul și au mers la biserică, de acolo de unde a surprins o serie de imagini din momentul în care micuțul era împărtășit.

Cum a reușit Vlăduța Lupău să elimine kilogramele acumulate în timpul sarcinii?

Vlăduța Lupău se numără printre tinerele mămici norocoase, pentru că a reușit să piardă 8 kilograme din cele 12 acumulate în timpul sarcinii în primele zile după ce micuțul Iair a venit pe lume. Întrebată despre dieta minune care i-a redat silueta de invidiat, cântăreața a menționat de fiecare dată că nu a fost nevoită niciodată să țină dietă, nici măcar în perioada de după sarcină, spre norocul său.

Cântăreața a mai declarat că munca și cântatul o țin în formă.

„Într-adevăr, mă mândresc cu faptul că nu am rămas cu multe kilograme în plus, dar pot să spun că am și avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme în sarcină, iar primele 8 le-am dat jos în primele zile, până am ajuns acasă. Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim, pentru că mereu am fost slabă și nici nu exagerez cu mâncarea. Adică cred că apuc să mănânc de două ori pe zi, iar în zilele în care cânt depun mult efort și organismul îmi cere doar apă. Deci asta e dieta… Cânt!”, a spus vedeta, conform Viva.