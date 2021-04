Unei femei i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ! Un internaut a povestit cum au acționat autoritățile: „Am paralizat cu toții”

In articol:

Un internaut a povestit pe rețelele de socializare o întâmplare care se putea sfârși ca o tragedie. Părea o zi liiștită și nimeni nu putea anticipa ce avea să se întîmple. Se pare că ieri, în jurul orei prânzului, a avut loc un accident groaznic, o femeie, care probabil avea probleme de sănătate, a început să aibă spasme violente.

Iată cine a intervenit să-i acorde primul ajutor și cum au intervenit autoritățile de la primul apel la 112.

Intervenția autorităților [Sursa foto: Facebook]

„S-a întâmplat în România! Țara asta a nimănui”

Totul s-a întâmplat în jurul oreo 13:00, o femeie a țipat cât au ținut-o plămânii, iar mai apoi s-a prăbușit la pământ. Internautul își începe povestirea prin a aminti de faptul că mulți români spun că în România se poate întâmpla orice și nimănui nu-i pasă. Iată că nu este, de fapt, deloc așa.

„La noi astăzi a fost un accident! Foarte grav! Ei bine, s-a întâmplat în România! Țara asta a nimănui, unde totul merge prost! Și unde ni se spune în orice moment că nu mai avem nicio șansă! Accidentul s-a întâmplat la ora 12.55, in Strada Preciziei! Cu câteva minute înainte, o fată a intrat în showroom. Mi-a atras atenția că avea părul vopsit în albastru! O puștoaică in trend, mi-am zis. Peste câteva minute am auzit bubuitura! Am crezut inițial că s-au lovit două mașini. Am ieșit, pe stradă țipa o femeie”, și-a început povestea internautul.

O tânără, care a văzut întreaga scenă, s-a dus imediat la victimă pentru a o ajuta.

Femeia care s-a prăbușit la pământ a început să aibă spasme foarte violente, iar trecătoarea s-a pus deasupra ei și a început să-i vorbească, să o liniștească. Internautul care povestește totul pe Facebook este și cel care a cerut întăriri din partea autorităților.

„Țipăt de groază! Am paralizat cu toții! Și acum să vedeți continuarea... Imediat fata in albastru s-a repezit la victimă! Aceasta se mișca spasmodic! A imobilizat-o și a început să îi vorbească. La 12.57 am sunat la 112. In maxim un minut terminasem de vorbit cu toți, Dispecerat, Poliție, Smurd”, a continuat internautul.

„Nu știu ce credeți voi, dar eu iubesc țara asta!”

Tânăra cu spirit civic este apreciată de cel care a privit întreaga scenă și, mai ales, vrea să contrazică acea zicală care pare că s-a impregnat în capul tuturor: „România, țara tuturor posibilităților”. Iată că autoritățile au intervenit ca la carte, iar deja în 8 minute de la primul apel, pe un trafic de vârf, au ajuns la victimă și i-au acordat primul ajutor. De asemenea, trecătoarea este văzută ca o eroină în mediul online, pentru că nu a trecut nepăsătoare pe lângă.

„Peste încă un minut a apărut primul polițist care a oprit circulația. La 8 minute de la apel sosea Smurdul! 8 minute, in condițiile unui trafic infernal! In tot acest timp fata a stat cu victima și i-a susținut capul! I-a vorbit, a linistit-o, a predat-o celor de la Smurd... După aceea am aflat că era asistenta medicala!! Noi eram încremeniți iar ea se purta apoi că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Pentru că salvează vieți în fiecare zi... Mi-am făcut curaj, m-am dus la ea și am avut puterea să îi spun doar atât... "Să vă dea D-zeu sănătate!!!" Deci, să recapitulăm...12.55 accident, o fată sare să ajute victima și nu se mișcă de pe poziție până nu vine echipajul Smurd, primul polițist vine după 1 minut, apoi după alte 7 ajunge echipajul de urgență, împreună cu alt echipaj de politie! Victima este preluată! Nu știu ce credeți voi, dar eu iubesc țara asta! Și oamenii ei... Și, apropo, când vă mai aduceți aminte, închinați un pahar și eroinei noastre cu părul albastru!!! Update...in fotografia din partea dreaptă nu venise Smurdul. Așa a stat până au băgat targa sub victima!”, și-a încheiat povestirea.