„Unii spun că semăn cu el” Gestul neașteptat făcut de George Simion, după ce a aflat că Zelenski va vorbi în Parlamentul României

George Simion a fost comparat în nenumărate rânduri cu multe personaje din străinătate, iar după ce la începutul anului i s-a spus că seamănă cu Mel Gibson, în ultima perioadă, foarte multe persoane îi spun liderului AUR că are trăsături comune cu nimeni altul decât președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ei bine, recent, acesta a postat un colaj cu două fotografii, una în care apărea el, iar alta în care era conducătorul ucrainean, pentru a sublinia trăsăturile dintre cei doi, însă aparent nemulțumit de comparația făcută de oameni în ultima perioadă. Așadar, de precizat este că, această postare a fost însoțită de un mesaj, George Simion făcând, totodată, referire la prezența de săptămâna viitoare a lui Zelenski în Parlamentul României.

George Simion a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea, recent, după ce a făcut o postare pe rețelele de socializare, referitoare chiar la Volodimir Zelenski. Liderul AUR a realizat un colaj foto, acolo unde a pus o fotografie cu el și una cu conducătorul ucrainean, alături de o descriere, unde preciza că în ultima perioadă i s-a spus că seamănă cu acesta.

Cu toate acestea, politicianul este aparent nemulțumit de această comparație, iar în postarea sa, acesta a făcut referire și la faptul că săptămâna viitoare Volodimir Zelenski va vorbi în Parlamentul României, liderul AUR fiind curios la ce întrebări va trebui să răspundă, de fapt.

“Володимир Зеленський (n.r. numele lui Volodimir Zelenski, în ucraineană) va apărea săptămâna viitoare în Parlamentul României. Unii spun că semăn cu el, eu sper că nu. La ce întrebări ar trebui să răspundă?”,

a scris George Simion pe rețelele de socializare.

De asemenea, la începutul anului, George Simion a fost comparat și cu Mel Gibson, asta după ce a fost stropit cu cerneală albastră în față, la Iași, acolo unde a luat parte la manifestările organizate de AUR.

George Simio și Mel Gibson [Sursa foto: Facebook]

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi luni în Parlamentul României. Anunțul oficial a fost făcut de către Florin Cîțu, care a scris într-un mesaj pe Twitter că liderul ucrainean va ține un discurs în fața parlamentarilor români.

"Discuție importantă cu premierul Ucrainei, Denîs Șmîhal: președintele Volodimir Zelenski va susține un discurs în Parlamentul României.

Ca președinte al Senatului României, voi aranja ca acest lucru să se întâmple săptămâna viitoare. Ucraina are pe deplin sprijinul meu. Îți mulțumesc, Denîs!", a scris liderul Senatului.

