Untold 2020 este cea de-a șasea ediție a festivalului organizat an de an la Cluj-Napoca. În 2020, Untold va avea loc în perioada 30 iulie-2 august.

Au fost anunțați primii artiști. Care sunt trupele și DJ-ii care vor urca pe scenele festivalului Untold 2020?

Untold 2020. Au fost anunțați primii artiști. Iggy Azalea, Pussycat Dolls și The Script, la Cluj!

Primele 25 de nume au fost anunțate săptămâna aceasta, line-up-ul urmând să fie completat cu alte peste 200 de formații, DJ sau artiști din România și din lume, au declarat organizatorii festivalului de muzică de la Cluj.

La Untold 2020 vor urca pe scenă următorii artiști:

- Above&Beyond

- Afrojack

- Alesso

- David Guetta

- Dimitri Vegas&Like Mike

- Dj Snake

- Eric Prydz

- Iggy Azalea

- Lost Frequency

- Martin Garrix

- Pussycat dolls

- Steve Aoki

- The Script

- Amelie Lens

- Charlotte de Witte

- Cirez D

- Paul Kalkbrenner

- Richie Hawtin

- Tale of us

- Borgore

- Dub FX

- Netsky

- Rudimental DJ

- Sub Focus

- Wilkinson

După ediția aniversară de anul trecut, ce a adus la Cluj-Napoca peste 372.000 de festivalieri, UNTOLD revine în 2020 cu cea de-a șasea ediție. Aceasta se va desfășura în perioada 31 iulie - 2 august, respectând tradiția primului weekend din ultima lună de vară.