Untold şi Neversea NU vor avea loc în această vară? Vezi ce spun organizatorii evenimentelor

Untold şi Neversea NU vor avea loc în această vară?

Organizarea festivalurilor Untold şi Neversea este sub semnul întrebării. Edy Chereji, directorul de comunicare Untold şi Neversea, a declarat că măsurile de relaxare luate de autorităţi, nu permit ca cele două festivaluri să aibă loc, asta pentru că la un asemenea festival nu se poate păstra distanţarea socială.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am propus soluţii şi după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre. Nicăieri în lume nu poţi să organizezi un eveniment unde să asiguri o distanţare de doi metri. Noi am propus un set de norme, care odată aplicate ar transforma evenimentele în cele mai sigure locuri.”, a declarat pentru Aleph News, Edy Chereji, directorul de comunicare al festivalului Untold.

Organizatorii Untold, nemulţumiţi de deciziile luate de autorităţi

Organizatorul Untold este nemulţumit de măsurile luate de conducători în ceea ce priveşte organizarea de evenimente.

Edy Chereji aşteaptă ca premierul Florin Cîţu să se implice şi să găsească o soluţie pentru ca cele mai aşteptate evenimente ale verii să aibă loc.

„Prin aceste măsuri, autorităţile au reuşit să compromită următoarele luni în ceea ce priveşte organizarea de evenimente. Aceste norme nu pot fi respectate de nicio firmă şi persoană care îşi doreşte să organizeze evenimente. Eu sper ca autorităţile să revină asupra acestor norme. Noi nu renunţăm la dorinţa de a face festivalurile noastre. Speram ca premierul să îşi ţină promisiunea şi să implice. Aceste măsuri sunt bune doar pentru evenimentele publice”, a mai spus Edy Chereji.

Măsurile luate de autorităţi în ceea ce priveşte organizarea de evenimente

Guvernul a adoptat vineri, 14 mai, o hotărâre privind prelungirea stării de alertă cu o serie de modificările care au intrat în vigoare din 15 mai.

Organizarea în aer liber a spectacolelor, festivalurilor, concertelor sau altor evenimente publice sau private este permisă numai cu cel mult 500 de spectatori cu respectarea a doi metri pătraţi pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie.

Participarea este permisă numai pentru persoanele care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, în timp ce persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau antigen rapid nu mai vechi de 72 de ore.