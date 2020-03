Anunțul morții lui Gabriel Crețean a fost dat de o fostă colegă cu care acesta a lucrat la Pro Tv.

Se pare că Gabriel Crețean era bolnav de ceva vreme, în urmă cu câțiva ani suferise și un transplant de ficat. Vestea morții lui Gabriel Crețean i-a luat prin surprindere pe mulți însă, mai ales că în ultima perioadă fusese văzut prin televiziune, și nu părea că are probleme grave. Colegii lui cameramani sunt în șoc, mai ales că Gabriel era simpatizat atât de operatori cât și de reporterii cu care lucra.

Gabriel Crețean a fost unul dintre cei mai buni operatori de la noi, cel cu care au lucrat multe vedete, de la Andreea Esca, Cătălin Radu Tănase, la reporterii de pe politică, dar și cei de război.

Cameramanul Gabriel Crețean a murit! ”Nu e vedetă, dar a fost în toate războaiele recente”

Într-un jurnal de cinefil, Cristina Bazavan în Jurnalul național în urmă cu ceva ani îi făcea o descriere lui Gabriel Crețean.

”Gabi e cel care intr-o inghesuiala de nedescris, la Snagov, cand toata lumea voia imagini cu Nica (Petru Nica, celebrul hoț al banilor din blindata unei firme de securitate, în cazul numit ”jaful secolului”), a reusit sa intre in masina politiei prin puterea obiectivului camerei sale de luat vederi. Te-a asezat pe tine, spectatorul, langa cei care-l pazeau pe Nica. L-ai privit pe hoț fata in fata, cateva minute. Clipe de maiestrie profesionala. Asa ai facut si tu parte din film, ai fost in masina politiei. Au fost multi cei care au "interpretat" bine rolul cameramanului in filmul acesta, dar Gabi a avut cadrele cele mai spectaculoase si ti-a aratat ca era stapan pe situatie cand acolo era iadul jurnalistic.

Pe Gabriel Cretean nu-l stii. Nu e vedeta, desi a fost in toate razboaiele recente. Il gasesti la Pro TV, in spatele camerei de luat vederi. In cea mai de succes varianta a filmului cu Nica, el e cel care merita Oscarul. Chapeau!”, scria Cristina Bazavan, în urmă cu ani, despre Gabriel Crețean.