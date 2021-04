Unul dintre cei mai îndrăgiți actori a murit la 64 de ani! A fost răpus de o boală nemiloasă

In articol:

Actorul Joseph Siravo a murit la vârsta de 64 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. Cu ce afecțiune se confrunta artistul?

Joseph Siravo a murit

Joseph Siravo s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Actorul a fost răpus de cancerul de colon, iar ultima perioadă nu a fost una deloc bună pentru acesta.

Citeste si: Ștefan Bănică Jr., despre lecțiile importante de viață primite de la tatăl lui: „Și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi”

Aristul s-a făcut remarcat în rolul lui Johnny Soprano din serialul „Sopranos” dar și pentru cele din „The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”. De asemenea, el a mai jucat și în „For Life”, „The Blacklist”, „Made in Jersey”, „Dirty Sexy Money” şi „Law and Order”, „The Report”, cu Adam Driver, în „Equity”, „Motherless Brooklyn”, „The Wannabe”, „Shark Tale” şi „Night Falls on Manhattan”.

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Primul său rol în 1993 l-a văzut alături de Sean Penn și Al Pacino în Carlito's Way.

Înainte de a obține rolul în The Sopranos, a fost distribuit într-un episod din Law & Order.

În 2015 a jucat mafiotul din viața reală John Gotti în The Wannabe.

Citeste si: Anastasia, actriţa pe jumătate româncă din rolul Prințesei Kosem, despre întâlnirea cu vedetele din Turcia! ”Beren Saat este foarte drăguță” INTERVIU EXCLUSIV

El a fost, de asemenea, Fred Goldman- tatăl lui Ron Goldman ucis- în drama TV The People v. OJ Simpson.