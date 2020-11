Unul dintre eroii atacului de la Viena nu a putut să-și cumpere casă în Austria pentru că este musulman

Foto ilustrativ comunitate musulmana [Sursa foto: PixaBay]

Osama Joda este palestinian de origine, dar este stabilit în Austria. Bărbatul este unul dintre eroii care salvat viața unui polițist împușcat în atacurile care au avut loc în Viena cu câteva zile în urmă. În trecut, familia tânărului salvator a intenționat să cumpere o casă în localitatea Weikendorf, dar comunitatea locală s-a împotrivit deoarece „modul lor de viaţă este incompatibil cu valorile noastre occidentale”, relatează adevarul.ro.

Osama Joda[Sursa foto: Facebook]

Osama Joda a salvat de la moarte un polițist împușcat de atacatorul care a pus la cale antentatul terorist din Viena.

„Osama Joda (23) a oferit primul ajutor unui poliţist rănit în timpul atacului terorist de ieri, încercând să oprească sângerarea şi având grijă de el. Vă amintiţi de cumpărătorii musulmani de case din Weikendorf? Tânărul palestinian aparţine acestei familii. Familia aia este aceea pe care nu ai vrut-o în satul tău pentru că modul lor de viaţă este incompatibil cu valorile noastre occidentale. Toţi cei care au fost împotriva familiei atunci ar trebui să le fie ruşine”, a scris pe reţelele sociale Muhammed Yuksek, un activist politic de origine turcă din Austria.

Joda a povesit pentru o publicație locală cum s-au petrecut lucrurile

”Osama Joda lucrează la McDonalds pe Schwedenplatz. Ieri, transporta mărfuri în localul de fast-food alături de directorul sucursalei, când l-au descoperit pe asasin. „S-a ascuns într-o nişă închisă de garaj şi a tras asupra trecătorilor”, spune Joda. „Managerul meu de sucursală şi eu ne-am ascuns în spatele unei bănci de beton.” Când doi ofiţeri de poliţie au venit în ajutor, asasinul a deschis focul şi asupra lor. Un ofiţer a fost lovit. „Atunci l-am tras în spatele băncii de beton şi am încercat să opresc sângerarea. Asasinul a tras de la aproximativ 20 - 30 de metri distanţă. Era sânge peste tot ”, a declarat Joda. Când au sosit mai mulţi ofiţeri de poliţie, făptuitorul a fugit. În spatele băncii, al doilea ofiţer l-a rugat să alerteze ambulanţa din apropiere.” „Am făcut asta şi apoi l-am ajutat să-l ducă pe ofiţer la ambulanţă. Ceilalţi doi bărbaţi ne-au venit în ajutor pe ultimii 15, 20 de metri. Am spus apoi lucrătorilor de salvare tot ce ştiam despre rănire şi am mers cu ei la sediul poliţiei." , relatează publicația Kurier.

Joda și familia lui au mai apărut în presa austriacă atunci când au vrut să își cumpere o casă, dar li s-a interzis acest lucru pentru că sunt musulmani. Primarul comunităţii a motivat că valorile musulmane şi occidentale sunt incompatibile. Cu toate acestea, autorităţile şi instanţele au convenit că familia are dreptate.

