Calina de la ”Bravo, ai stil” într-o ținută șoc[Sursa foto: Captură KANAL D]

Calina a lăsat la vedere prea mult. S-a întâmplat în timpul show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities” de miercuri, 2 septembrie. Îmbrăcată într-un pantalon prea scurt, Calina a vrut să arate cât de sus poate să ridice piciorul, imitând-o cumva pe Bianca Rus. (Vezi si replica socanta a Andreei Tonciu catre Calina)

Catalin Botezatu i-a atras atentia Calinei asupra miscarii nepotrivite[Sursa foto: Captură KANAL D]

Numai că, mișcarea ei nu era potrivită cu ținuta. Cel care a sesizat acest lucru a fost Cătălin Botezatu care i-a și spus concurentei: ”Calina nu arunca picioarele în sus în situația asta”, iar aceasta a chicotit și s-a așezat pe scaunul ei. (Bombă! Vezi ce concurentă de la ”Bravo, ai stil” a divortat)

Demonstratia Calinei nu a fost prea inspirata [Sursa foto: Captură KANAL D]

Calina a facut o miscare nepotrivita pentru tinuta sa [Sursa foto: Captură KANAL D]

Calina s-a mutat cu băiatul pe care îl iubește

Calina este fiica surorii mai mari a Oanei Roman, Catinca Roman. Recent, Calina și Catinca Roman au vorbit la teo Show despre relația lor, iar atunci concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a mărturisit că are o relație de mai bine de un an.

Calina a spus că a cunoscut un băiat de care s-a îndrăgostit nebunește, iar acum o au relație frumoasă, de peste un an de zile. „Da, sunt cu cineva de un an de zile. Un an și câteva luni”, a declarat Calina. Catinca Roman a precizat că îl place foarte mult pe iubitul fetei ei: „Ne înțelegem foarte bine, chiar îl plac”.