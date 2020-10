Mona a dezvaluit ca vorbeste cu un baiat de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

Mona a vrut să plece din emisiune pentru a fi alături de fiul său la începutul anului școlar. La acel moment, ea avea o relație cu George, care însă a anunțat că s-au despărțit doar câteva zile mai târziu. A trecut mai bine de o lună de la plecarea Monei, dar ea nu s-a întors în emisiune. Bine, relația cu George este dată uitării, însă se pare că acum Mona are un alt preferat în casa Puterea dragostei.



Nu sunt zvonuri, a mărturisit chiar Mona într-un vlog al lui Nicos.”Este un băiat care îmi place și vorbim constant. Vorbim, ne trimitem mesaje, îi spun ”Bombonel”. Pentru el m-aș întoarce la Puterea Dragostei, dar dacă ar ieși băiatul care mie îmi place, nu m-aș mai duce pentru că nu aș mai avea de ce”, a spus Mona, semn că relația celor doi pare a fi una serioasă.

Noul iubit al Monei, cel alintat Bombonel, ar putea să fie Dani de la Puterea Dragostei

Deși Mona nu a vrut să spună numele băiatului cu care vorbește, fanii au tras concluzia că acesta ar putea fi Dani, unul dintre băieții intrați la Puterea dragostei după plecarea ei.

Sa fie Dani de la puterea Dragostei, cel caruia Mona ii spune Bombonel?[Sursa foto: Captură KANAL D]

Chiar dacă a plecat din emisiune din septembrie, Mona a mărturisit că s-a mai văzut cu George. Cei doi s-au întâlnit în București, când acesta a avut liber de la Puterea Dragostei. ”Sentimente au fost, din partea lui nu au fost, lucru confirmat chiar și de el. Eu am avut sentimente pentru el, poate mai am și în momentul de față. Ne-am întâlnit în București când au venit băieții, doar că relația este aceeași între noi. Nu vorbim. Am avut doar niște tachinări și certuri. Nu ne-am deblocat. Eu și George nu ne vom împăca, nu avem cum să fim împreună nici în casă, nici în exterior”, a declarat Mona recent.