In articol:

Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2022. În fiecare an, pe 8 noiembrie, creștinii îi cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, zi în care sute de mii de români își sărbătoresc onomastica.

Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2022

Iată cele mai frumoase mesaje de „La Mulți Ani!” de Sf. Mihail și Gavriil 2022

Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2022. An de an, pe data de 8 noiembrie, are loc sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil, zi în care românii cu nume precum Mihai, Mihaela, Gabriel, Gabriel își serbează onomastica. Vezi mai jos cele mai frumoase urări de Sf. Mihail și Gavriil!

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

La Mulţi Ani, Mihai/ Mihaela/ Gavril/ Gabriel/ Gabriela, şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!

La multi ani Sf Mihail si Gavril – Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urari pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani de ziua numelui!

Citeste si: Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Care este cea mai puternică rugăciune pe care o pot rosti credincioșii pe 8 noiembrie

Tot ce-ţi doresti, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi şi multă bucurie!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!

Citeste si: Ileana Sterp a plâns după ce a ieșit de la doctor. Sora fraților Sterp a fost agresată verbal: “Făcuse spume la gură.”- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi cât mai frumoasă!

In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei va urez multa sanatate si fericire! La multi ani!

Urări de Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Cele mai frumoase mesaje de „La Mulți Ani!” pentru sărbătoriții de pe 8 noiembrie [Sursa foto: doxologia.ro]

Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Mesaje și SMS-uri de „La Mulți ani!”

Zâmbește și s-aveți parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie.

Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume. Sa ai parte numai de zile senine si insorite!

Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros La Multi Ani, sanatate, multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi!

Sa fii mereu tanar(a) si cu acelasi spirit vesel. Viata sa-ti ofere clipe minunate si bucurii nemaiintalnite. La multi ani fericiti.

Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani!

Citeste si: Pe ce dată sunt Sfinții Mihail și Gavriil în 2022? Vezi când are loc sărbătoarea Sfinților Arhangheli

Fie ca ziua de azi să te învăluie de bucurii și să ai parte de liniște alături de cei dragi! La mulți ani!

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele. La mulți ani, Mihaela!

Zâmbeşte şi s-aveţi parte de toată distracţia şi emoţia specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare şi prietenie.

Ziua numelui să-ți fie plină de realizari și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani!

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îti urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Mihai/ Mihaela/ Gavril Gabriel/ Gabriela!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese și realizări. Sfântul al cărui nume îl porți să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La mulți ani!

Fie ca Sfinții ce te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!