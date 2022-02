„Urlă și țipă ca un isteric”! Ana Morodan, amenințată în miezul nopții de un vecin. De la ce a pornit totul

In articol:

Când vine vorba de sinceritate și asumare, Ana Morodan deține mândră aceste două calități, motiv pentru care, recent, vedeta a povestit că a trecut printr-o situație dificilă cu un vecin mai...

Ana Morodan: „Era un tânăr puțin... un cetățean turbulent”

neliniștit. Ei bine, potrivit spuselor ”Contesei Digitale”, tânărul, vecin cu vedeta, făcea foarte mare gălăgie, iar toți locatarii au fost extrem de deranjați, așa că Ana Morodan a încercat să-l potolească pe vecin.

Nu cu foarte mult timp în urmă, Ana Morodan a avut parte de o situație care a enervat-o la culme. Mai precis, un vecin de-al vedetei, care deranja liniștea publică, a enervat-o la maxim, motiv pentru care a încercat să discute cu acesta să nu mai țipe și să nu mai urle.

Din nefericire, tânărul a amenințat-o pe ”Contesa Digitală” că o va posta pe toate rețelele de socializare dacă îi va mai atrage atenția.

Ei bine, însă, mai mulți vecini au încercat să vorbească cu tânărul, însă fără vreun rezultat, așa că Ana Morodan a luat atitudine și după ce i-a explicat de mai multe ori că nu este în regulă ce face, în cele din urmă acesta a înțeles și s-a liniștit.

„Era un tânăr puțin…un cetățean turbulent. Pe el nu-l deranja nimic! Pe noi, ceilalți locatari, ne deranja. Că el urlă și țipă ca un isteric la două noaptea. Și el nu înțelegea ce ne deranjează și noi încercam să-i spunem că țipă…Asta s-a întâmplat! Individul, săracul, țipa! Eu m-am dus frumos, împreună cu o colegă să-i spun să nu mai țipe. Omul nu a înțeles, a trebuit să-i explic de trei ori, a patra oară a înțeles. Bineînțeles, ca o tembelă eficientă, pentru că eu sunt eficientă, orice ați putea zice despre mine…L-am liniștit!”, a declarat Ana Morodan în cadrul unei emisiuni TV.

Care este, de fapt, motivul pentru care Ana Morodan nu vrea să se căsătorească

Ana Morodan se numără printre cele mai iubite vedete din showbiz, aceasta intrând în sufletele fanilor săi prin sinceritatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Ei bine, însă, un lucru pe care admiratorii ei ar vrea să-l știe este care e, de fapt, motivul pentru care ”Contesa Digitală” nu se gândește la căsătorie, nedorindu-și acest lucru.

„Cred sus și tare că nicio experiență trecută nu e timp pierdut și nu am nicio veleitate pentru regret. Cu atât mai mult cu cât relația mea de 8 ani a fost cu Superman, un bărbat foarte smart, pe care-l admir tare și alături de cale am devenit a better Morodan', povestea Ana Morodan, potrivit Viva.ro.

