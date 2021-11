Urmașa Denisei Răducu susține că a fost umilită la X Factor! Cat Sonnya: ”Îi voi da în judecată, nu e ok ce s-a întâmplat”

In articol:

Sonia Cătinean (14 ani) a anunțat că vrea să dea în judecată emisiunea X Factor, după ce a avut parte de o experiență dezamăgitoare la acest show.

Sonia: ”Știam că emisiunile de genul ăsta sunt regizate”

Tânăra, considerată încă de la 10 ani drept, a dezvăluit că a fost sunată de producători pentru a veni la emisiunea-concurs cu o piesă care deja făcea furori în mediul online, însă momentul respectiv nu a mai fost niciodată difuzat pe post.

”Pentru că piesa era foarte populară în social media dar și pe televiziune, cei de acolo s-au gândit să mă contacteze, să vin la X Factor și să cânt această piesă pentru amuzament, practic să le cresc ratingul, vizualizările, nu știu... Prima dată am zis că o să mă gândesc, având în vedere că știu cu ce se mănâncă emisiunile de genul acesta, că sunt regizate... Dar, m-am gândit să încerc, pentru că eram sigură că pe mine o să mă ajute...”, a povestit tânăra care are nume de scenă Cat Sonnya, pe canalul ei de Youtube.

Puștoaica spune că momentul respectiv a fost apreciat în mod pozitiv de doi jurați (Delia și Loredana), iar la plecare i s-a recomandat să nu mai cânte piesa respectivă pe la alte televiziuni până când momentul va fi difuzat pe Antena 1.

De asemenea, ea nu a avut voie să posteze nici măcar o fotografie de la filmări timp de câteva luni, până la momentul difuzării.

Producătorii nu i-au mai răspuns la mesaje și au blocat-o

Sonia a urmărit cu sufletul la gură fiecare ediție a emisiunii, iar după ce s-au epuizat fazele de preselecții și-a dat seama că nu va mai fi difuzată deloc. A trimis mai multe mesaje la numărul de telefon de pe care fusese sunată pentru a fi chemată la filmări, însă acestea au rămas fără răspuns. ”Până la urmă, cred că m-au blocat, pentru că mesajele n-au mai ajuns”, a povestit tânăra care se pregătea să dea admiterea la liceu când a venit să filmeze pentru X Factor.

Până la urmă, momentul în care Sonia a apărut pe scenă a fost difuzat doar pe Youtube și pe platforma de streaming a postului de televiziune, însă în cele două minute de înregistrare, ea nu apare absolut deloc. În schimb, se văd membrii juriului care dansează și fac tot felul de glume.

Sonia Cătinean are 14 ani și mulți fani

Sonia susține că a rămas dezamăgită de modul în care a fost tratată la acest show și spune că se gândește ca ea și familia ei să dea în judecată emisiunea.

”Să vedem ce daune le cer”

”Ideea e că nu știu exact ce se va întâmpla mai departe, acum aștept să-mi răspundă la mesaje, în primul rând, și să citim ca lumea contractul, să vedem exact ce am semnat. Și să-i dau în judecată pentru că nu mi se pare absolut deloc ok ceea ce au făcut. Practic, mi-am pierdut două zile din viață... Și nu numai chestia asta, că mi-am pierdut timpul, dar au fost, în spate, foarte multă muncă și stres și foarte mulți oameni implicați, de la ținute, machiaj, pregătire, tot, tot. De aceea nu mi se pare ok ce au făcut. Sper să se rezolve și să aflu măcar motivul pentru care s-a întâmplat toată chestia asta și să se termine cât mai repede, asta e cel mai important. Să vedem ce daune le cer... nu știu, mă rog... o să revin și vă spun”, a mai povestit Sonia Cătinean.

Cat Sonnya este în acest moment o interpretă extrem de populară în mediul online. Ea are un canal de Youtube cu peste 215.000 de abonați, care a strâns peste 55 de milioane de vizualizări. În urmă cu 4 ani, ea a fost comparată de fanii ei cu Denisa Răducu, după ce a interpretat o piesă a acesteia, la scurtă vreme după moartea interpretei din Vâlcea.