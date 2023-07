"Următoarea cerere este de divorț" Reacția uluitoare a lui Lili Sandu, când a fost adusă în discuție nunta cu Silviu Țolu! Ce se întâmplă, de fapt, între ea și tatăl băiețelului ei. Până și colegii de platou voiau să o vadă în rochie de mireasă

In articol:

Lili Sandu și Silviu Țolu formează un cuplu de ani buni și au reușit să-și întemeieze, în timp, familia mult visată, dar nu au apucat, nici până în prezent, să ajungă în fața altarului.

Lili Sandu, îndemnată să îmbrace cât mai repede rochia de mireasă. Reacția ei, când a fost adusă din nou în discuție nunta cu Silviu Țolu

Fie că și-au amânat planurile de nuntă, fie că nu au pus prea mult preț pe semnarea unor acte, cei doi au reușit să stârnească curiozitatea celor de acasă, care se întreabă mereu când îi vor putea vedea în postura de mire și mireasă. Nu numai fanii sunt, însă nerăbdători să afle dacă se vor căsători, ci și Bogdan Ciudoiu și Shurubel, colegii de platou ai frumoasei șatene.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Lili Sandu și Silviu Țolu și-au întemeiat deja o familie, chiar dacă nu și-au oficializat relația și în acte. Cu toate că a existat o cerere în căsătorie, pare că cei doi nu se grăbesc încă să ajungă în fața altarului și sunt fericiți cu relația pe care o au acum.

Totuși, fanii prezentatoarei TV sunt încă curioși să afle când o vor putea vedea în rochie de mireasă. La fel sunt și cei doi colegi ai lui Lili Sandu, Shurubel și Bogdan, care s-au oferit deja să îi fie nași. Shurubel a afirmat că are darul pregătit pentru colega lui și l-a îndemnat pe Silviu Țolu să facă cât mai repede nunta. În acest sens, Lili Sandu a fost întrebată dacă a mai existat o cerere în căsătorie din partea lui Silviu, în afară de cea care a avut loc în urmă cu câțiva ani, iar reacția ei a luat prin surprindere pe toată lumea.

„ Lili: Oh, Doamne!

Shurubel: Ce să o mai ceară? Să facă nunta o dată!

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

Lili: Nu, că următoarea cerere este cererea de divorț, chiar dacă nu suntem căsătoriți.

Shurubel: Hai, Silviu, faceți pasul! Chemați-ne o dată că am pregătit darul! Am chef să dau un dar de nuntă! Haide!

Lili: Oh, Doamne ajută!

Shurubel: Am plicul pregătit!

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, noi confesiuni despre despărțirea de Vlad Gherman: "Nu înțelegea. Am încercat să-i explic". Cum l-a convins actrița pe fostul ei partener să rămână în relații bune după separare- radioimpuls.ro

Lili: Păi dacă spui așa, altfel vorbim! Ne ocupăm, da.”, a fost schimbul de replici între cei doi în interviul acordat pentru Imapct.ro.

Bogdan Ciudoiu este și nașul lui Shurubel

Propunerea pe care Lili Sandu a primit-o din partea colegilor de platou, de a o cununa, nu este întâmplătoare. Bogdan Ciudoiu este și nașul lui Shurubel, iar cei doi au mărturisit că au, pe lângă legătura profesională, și o frumoasă prietenie.

„Serios acum, este prietenul meu atât de apropiat, încât i-aș lăsa pe mână orice: cheile de la casă, gutiera aia pe care mi-o pun noaptea când dorm, orice! Cele mai de preț lucruri i le-aș lăsa lui! A fost foarte mișto momentul în care am început să lucrăm împreună la emisiune. Mi se pare că am avut chimie încă din primul minut. Noi (n.r el și Lili Sandu) nu ne cunoșteam înainte așa, ne mai văzusem pe ici pe colo pe la vreun eveniment, dar să lucrăm împreună nu s-a întâmplat niciodată și de când am început să lucrăm, parcă suntem frați dintr-o altă dimensiune.”, a mai spus Shurubel.