Urmează o împăcare între Tzanca Uraganu și Mădălina Miu? Manelistul a vizitat-o pe cea care încă îi este soție

Tzanca Uraganu și Mădălina Miu [Sursa foto: Facebook] 16:48, iun 10, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Cu toate că Tzanca Uraganu s-a afișat cu noua lui relație și nu mai formează un cuplu cu Mădălina, divorțul nu a fost pronunțat între cei doi, până la acest moment, cântărețul a decis să îi facă o vizită nocturnă brunetei.

Mădălina Miu povestește despre întâlnirea dintre ea și Tzanca Uraganu

Tzanca Uraganu ar fi așteptat trei ore în fața casei Mădălinei: "A venit în fața casei, am discutat afară, nu am urcat în mașină. Nu sunt amantă, sunt soție. Am discutat despre situația dintre noi. S-au întâmplat multe în seara aia, ar fi foarte multe lucruri de discutat și de lămurit", a declarat artista, în cadrul unei emisiuni tv.

Deși nu consideră că relația actuală, cu o tânără pe nume Marymar, ar fi una serioasă, actuala soție a manelistului nu dorește o împăcare. Tzanca a fost recent surprins alături de Marymar la petrecerea organizată de ziua de naștere a acesteia, petrecere la care a fost și Romeo Fantastick, pentru a întreține atmosfera.

”Marymar să trăiască, Tzancă s-o iubească”, au fost versurile care au atras atenția fanilor, vizibil interesați de viața amoroasă a acestuia.

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

Citeste si: Tzanca Uraganu și Alina Marymar s-au despărțit?! Bruneta a rupt tăcerea: „Iubirea...”

Tzanca Uraganu [Sursa foto: Facebook]

O nouă logodnă în viața lui Tzanca?

Manelistul are planuri serioase cu Marymar, dat fiind faptul că Alina Stoican, pe numele ei real, a postat pe o rețea de socializare mai multe fotografii în care se poate observa un inel cu

diamante, iar la descriere a scris, semn că cererea a culminat cu un mare "Da".

Povestea celor doi a început prin prisma Loredanei, prietenă comună a celor doi, care a introdus-o pe tânără în anturajul din care face parte Tzanca. În acest fel, cei doi au ajuns să formeze un cuplu și să facă, potrivit postărilor de pe rețelele sociale ale Alinei Stoican, următorul pas.

Citeste si: Tzanca Uraganu' va deveni tătic! Lambada, mamă pentru a doua oară: ”Da, este însărcinată”

Pe pagina de instagram a lui Marymar au apărut și alte fotografii și videoclipuri, care i-au făcut pe fani să confirme relația dintre ea și manelist.