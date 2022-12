In articol:

Ce sunt ursidele. Ploaia de meteori poate fi admirată în noaptea de 21 spre 22 decembrie 2022. Află cum putem vedea ursidele.

Ce sunt ursidele

Ursidele sunt o ploaie de meteori vizibilă noaptea pe cer, în fiecare an, între 17 și 26 decembrie.

Radiantul acestei ploi meteorice se află în apropierea stelei Beta Ursae Minoris/ Kochab, din constelația Ursa Mică. Este izvorâtă din urmele trecerii cometei 8P/Tuttle.

Acestea formează o dâră luminoasă pe cer, de intensități diferite. Meteorii au o viteză de aproximativ 33 de kilometri pe secundă.

Meteorii vor radia dinspre constelația Ursa Mică, de aici provenind și numele de „Urside”. Pe cerul liber, se pot zări aproximativ 10 meteori pe oră, dar poate atinge o intensitate de 50 de meteori pe oră la 22 decembrie.

Citește și: Cum sunt influențați cei mici de mediul virtual?

Ursidele 2022. Ploaia de meteori poate fi văzută pe cer în noptea de 21 spre 22 decembrie [Sursa foto: PixaBay]

Cum putem admira Ursidele

Pentru a urmări ursidele, nu avem nevoie de un instrument astronomic. Acestea pot fi observate foarte ușor cu ochiul liber, de la nivelul solului.

Citeste si: “Nu am vrut să mă înfometez.” Cornelia Rednic a reușit să dea jos încă 7 kg, înainte de Crăciun. Ce dietă minunate a urmat- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

De asemenea, nu este nevoie să fim într-un anumit loc, deoarece ploaia de stele poate fi admirată de oriunde.

În 2022, ursidele vor face un adevărat spectacol pe cer, în noaptea de 21 spre 22 decembrie.

Este nevoie doar de răbdare și concentrare în timp ce așteptăm spectacolul.

Se recomandă privitul cerului într-o locație mai puțin aglomerată, sub cerul liber.

Citește și: Ce sunt geminidele 2022. Acestea pot fi văzute pe cer în noptea de 13 spre 14 decembrie

Ursidele 2022. Ploaia de meteori poate fi văzută pe cer în noptea de 21 spre 22 decembrie [Sursa foto: PixaBay]

Ploi de meteori notabile

De-a lungul timpului, au fost inventariate mai multe ploi de meteori. Majoritatea numelor acestora sunt derivate de la denumirea constelației în care se află radiantul lor. Fiecare ploaie de meteori are loc an de an, în aceeași perioadă, cu o intensitate variabilă.

Geminidele sunt un grup de meteori care poate fi vizibil în fiecare an, în luna decembrie. Se crede că ploaia se intensifică în fiecare an și au fost observate averse recente.

120–160 de meteori pe oră în condiții optime, în general în jurul orei 02:00 până la 03:00, ora locală. Geminidele au fost observate pentru prima dată în 1862.

Cea mai cunoscută ploaie de meteori este Perseide, al cărei maxim apare în data de 12 august a fiecărui an, cu o rată de peste un meteor pe minut.

Ploaia de meteori Leonide își atinge maximul pe 17 noiembrie. Această ploaie produce o furtună de meteori, cu o rată de mii de meteori pe oră, la fiecare 33 de ani.

Fluxurile de meteori produse de Leonide au dat naștere termenului de ploaie de meteori atunci când, în timpul furtunii din noiembrie 1833, s-a realizat pentru prima dată că meteorii radiază din apropierea stelei Gamma Leonis.

Ultimele furtuni de Leonide au avut loc în 1999, 2001 și 2002. Atunci când nu produce „furtuni”, activitatea ploii de meteori Leonide este mai scăzută decât cea a Perseidelor.

Surse: ro.wikipedia.org, solarsystem.nasa,gov