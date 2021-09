US Open 2021. Cu cine joacă Simona Halep în turul doi al competiției de Grand Slam și la ce oră se dispută meciul

In articol:

Simona Halep, în turul II la US Open 2021

Simona Halep, locul 13 WTA, va juca, miercuri, 1 septembrie, în turul II la US Open 2021, împotriva sportivei Karolina Kucoca, locul 111 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser. Meciul se va disputa după ora 19:00.

Duelul dintre Simona Halep și Kristina Kucova va avea loc pe terenul 17, cu o capacitate de 2.800 de locuri. Cele două jucătoare se întâlnesc pentru prima data în circuitul WTA, iar cea care va ieși câștigătoare va juca în următoarea fază cu învingătoarea meciului Rybakina (20 WTA)- Garcia (62 WTA).

Simona Halep a fost prima sportivă din România care a avansat în turul II de la US Open 2021 şi, diseară, poate deveni prima jucătoare tricoloră care ajunge în turul III. Ea a debutat în competiție cu o

