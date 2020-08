In articol:

Usain Bolt la o competiție sportivă

Usain Bolt a fost diagnosticat pozitiv cu virusul provenit din China. Anunțul a fost făcut de agentul său, Ricky Simms, care a mai adăugat faptul că strea atletului de sănătate este destul de bună la momentul actual. În plus, se pare că sportivul se află în carantină la domiciliu, conform unei postări de pe Instagram.

Usain Bolt, diagnosticat cu noul coronavirus

Cunoscutul sportiv și-a făcut testul de coronavirus, iar rezultatul, din păcate, se pare că a fost pozitiv.

„Testul Covid-19 este pozitiv, dar Usain nu resimte niciun simptom”, a scris Ricky Simms, agentul lui Bolt, într-un mail trimis unui postului american de televiziune.

Luni, 24 august, Bolt a anunțat pe contul lui de Instagram faptul că a intrat în carantină și așteaptă rezultatul testului pentru Covid-19, test pe care și l-a făcut sâmbăta trecută.

„M-am trezit că toată lumea, m-am uitat pe reţelele de socializare unde se spunea că am Covid-19. Am făcut un test sâmbătă pentru a părăsi Jamaica, întrucât am nişte treburi de rezolvat. Încerc să fiu responsabil. Deci voi rămâne aici, în siguranţă. În plus, eu nu prezint niciun simptom.

Voi sta în carantină în aşteptarea confirmării pentru a vedea care este protocolul stabilit de Ministerul Sănătăţii. Voi contacta prietenii care au fost în contact cu mine ca să-i avertizez şi să fie calmi”, a declarat Bolt pe contul lui de Instagram.