Sexul este activitatea prin care partenerii sexuali ating placerea trupeasca dar si cea sufleteasca. Avand in vedere importanta sexului in viata de cuplu dar si in procesul de procreare este clar ca aceasta activitate este cea mai veche practica care a avut loc intre doi sau mai multi parteneri. Odata cu progresul tehnologic prin care a trecut societatea noastra si modalitatea in care lumea face sex sa schimbat. Daca pana nu demult sexul era doar o activitate prin care cei doi parteneri doreau sa atinga orgasmul si sa simta placerea trupeasca si cea sufleteasca sau isi doreau sa faca un copil, in momentul de fata activitatea sexuala presupune mult mai mult decat atat. Sexul este in momentul de fata activitatea prin care cei doi parteneri doresc sa simta senzatii pe care nu le-au mai trait si sa aiba parte de experiente despre care sa isi aduca aminte cu foarte mare placere. De asemenea, sexul este in momentul de fata si o modalitate de a te descoperi. Pentru a putea duce activitatea sexuala la un nivel superior este necesara utilizarea jucariilor sexuale in timpul actului sexual. Acestea ii ajuta pe partenerii implicati in actul sexual sa simta senzatii pe care nu le-au mai simtit si sa traiasca noi experiente sexuale. De asemenea, utilizarea jucariilor sexuale contribuie la intensificarea orgasmului si la atingerea unei placeri care nu poate fi atinsa utilizand alte metode. Avand in vedere aceste detalii se poate spune ca jucariile sexuale au devenit necesare in timpul actului sexual.

Motive pentru a utiliza jucarii sexuale

Jucariile sexuale te ajuta sa te cunosti mult mai bine din punct de vedere sexual. Daca pana nu demult nu cunosteai foarte multe despre tine din punct de vedere sexual, utilizarea jucariilor sexuale cu siguranta te vor ajuta sa intelegi mult mai bine placerile pe care le ai din punct de vedere sexual. Jucariile sexuale contribuie la intensificarea placerii oferita de catre actul sexual si ofera senzatii care nu pot fi obtinute printr-o alta modalitate. Ii apropie pe cei doi parteneri. Avand in vedere ca utilizarea jucariilor sexuale ofera placeri intense, care nu au mai fost simtite pana in momentul in care au fost utilizate jucariile sexuale, aceste dispozitve ii face pe parteneri sa se simta mult mai apropiati.

In momentul de fata sexul nu mai este realizat doar pentru a face copii sau doar pentru a scapa de stresul si durerea de cap cauzata de o zi proasta la serviciu. Sexul este o activitate complexa, care necesita implicare totala, o mentalitate cat mai deschisa si utilizarea de jucarii sexuale. Aceasta combinatie ii va ajuta pe partenerii implicati in actul sexual sa atinga cel mai inalt nivel de placere si sa traiasca senzatii despre care nu credeau ca pot fi posibile. Asadar, jucariile sexuale nu mai sunt niste obiecte imorale care sunt utilizate doar de catre niste oameni imorali ci, sunt obiecte care nu trebuie sa lipseasca din actul sexual dintre doua persoane care isi doresc sa simta mai mult decat o placere trupeasca de doar cateva secunde. Pentru a intelege mai bine de ce din ce in ce mai multi oameni utilizeaza jucarii sexuale in timpul actului sexual iti voi prezenta cateva dintre cele mai importante avantaje oferite de catre acestea:

Contribuie la eliminarea monotoniei din viata sexuala. La un moment dat exista riscul ca viata sexuala sa devina monotona, fapt care contribuie la deteriorarea relatiei de

cuplu. Pentru a nu permite ca aceasta situatie sa aiba loc este necesara utilizarea jucariilor sexuale in timpul activitatii sexuale. Acestea au rolul de a oferi senzatii si experiente nemaintalnite, fapt care face ca sexul sa devina din nou o activitate placuta, care ofera placeri nebanuite si care are la baza o dorinta foarte intensa.

