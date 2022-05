„V-ați căsătorit” Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au căsătorit? Fotografia a stârnit un val de reacții în mediul online

In articol:

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis să formeze un cuplu și să meargă împreună pe același drum în urmă cu câteva luni, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit. Au trecut de la stadiul de prieteni la cel de iubiți și se pare că se potrivesc de minune.

Cei doi formează un cuplu de circa 4 luni și de atunci au făcut o serie de schimbări radicale în viața lor. Au decis să se mute împreună și se pare că această decizie le-a făcut foarte bine în relația lor.

Recent, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au postat în mediul online o imagine de la o petrecere la care au participat. Pe lângă foarte multe aprecieri și complimente pe care le-au primit, unul dintre fani a mărturisit că a crezut inițial că s-au căsătorit, având în vedere că erau aranjați din cap până în picioare. Ei bine, nu este vorba e așa ceva, pentru că cei doi au fost doar invitați la un botez.

„Credeam că v-ați căsătorit”, a spus unul dintre fanii celor doi.

Citeste si: Superba vedetă de la noi a născut în mare secret un băiețel! Artista a ținut secretă toată sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În imaginea respectivă, Oana Moșneagu a ales să poarte o salopetă foarte colorată la care a adăugat o pereche de sandale cu toc. Vlad Gherman nu s-a lăsat nici el mai prejos, pentru că a purtat o pereche de blugi și o cămașă care s-a asortat perfect cu ținuta iubitei sale.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vlad Gherman, adevăratul motiv pentru care este într-o relație cu Oana Moșneagu! Actorul a dat cărțile pe față: „Eu vreau probleme”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au mutat împreună la scurt timp după ce au început relația

Oana Moșneagu și Vlad Gherman se cunoșteau cu mult timp înainte să decidă să formeze un cuplu, având în vedere că sunt colegi pe platourile e filmare, așa că decizia de a se muta împreună a fost luată în cunoștință

de cauză, cunoscându-se foarte bine de dinainte.

Citeste si: Cristina Ciobănașu a arătat tuturor ce mesaje primește de la Vlad Gherman! Ce reacție va avea Oana Moșneagu când va vedea

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră. E un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.”, a povestit Vlad Gherman pe YouTube.