„V-ați împăcat” Adelina și Radu de la „Puterea dragostei”, surprinși din nou împreună! Surpriza de care au avut parte fanii

Adelina și Radu, câștigătorii ultimului sezon „Puterea dragostei”, s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, iar vestea a fost dată de fostul concurent pe pagina personal de Instagram.

Fanii au avut un adevărat șoc atunci când au aflat, iar acum speră ca cei doi să se împace.

Ei bine, foștii concurenți le-au făcut o mare bucurie, după ce s-au afișat împreună pe rețelele de socializare. Radu și Adelina au jucat un joc pe TikTok, iar internauții i-au urmărit cu drag și imediat au reacționat ca atare.

Radu și Adelina s-au împăcat? Ce au observat fanii la ultima lor apariție

Cei doi au format cuplul preferat din ultimul sezon „Puterea dragostei”, iar telespectatorii au fost mereu alături de ei și i-au susținut cu voturi. Pe parcursul emisiunii, Radu și Adelina au fost protagoniștii mai multor certuri și nu doar o dată s-au despărțit și s-au împăcat, astfel că internauții speră ca și de data aceasta cei doi să își găsească drumul spre celălalt.

În urmă cu câteva săptămâni, Radu a anunțat pe Instagram că el și Adelina nu mai formează un cuplu, însă nu a vrut să dea detalii despre motivul despărțirii, dar a dar de înțeles că nu mai există cale de împăcare. În urmă cu câteva ore, însă, cei doi s-au afișat împreună pe TikTok, acolo unde au jucat un joc.

Fanii s-au bucurat să-i vadă și au „umplut” secțiunea de comentarii:, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Adelina a dezvăluit motivul despărțirii. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi?

Radu a dat vestea și le-a transmis fanilor că nu vor afla niciodată de ce a decis să se despartă de Adelina, însă tânăra a decis, în cele din urmă, să le spună internauților ce s-a întâmplat, de fapt, între ei și ce a dus la acest deznodământ trist. Se pare că ambii își doreau lucruri diferite, după cum a povestit fosta concurentă „Puterea dragostei”: „Am niște priorități pe care le-am început de dinainte să fiu cu el, cum ar fi facultatea, pe care am neglijat-o în ultimul timp. Vine ultimul an, îmi doresc să termin, să profesez. Aș vrea să mă și angajez, mama mea e plecată, ar trebui să fiu și acasă. Facultatea mea e în Târgu Jiu, el locuiește în București. E puțin complicat. Eu când mergeam la școală, el venea cu mine și mă simțeam că îl târăsc după mine în toate treburile. A fost greșeala mea, pentru că trebuiau gândite de la început, de când am plecat din emisiune, doar că atunci eram online, am crezut că așa rămâne. Știe foarte clar că trebuie să merg în fiecare zi la facultate(...)

El vrea să meargă la București, eu vreau să stau aici până termin facultatea. Nu vreau să ne facem planuri. I-am spus, eu îmi doream același lucru pe care și-l dorea el, doar că nu mâine, poimâine. Problema cred că e că avem același caracter. Suntem încăpățânați, orgolioși. Vorbim, nu știm ce se v-a întâmpla (n. red. despre împăcare) O șansă există la orice lucru în viață, pot să zic (n. red. despre împăcare). Nu am plâns nici eu, nu a plâns nici el”, a spus Adelina pe rețelele de socializare.