V-ați întrebat vreodată de ce toate fetele din trupa A.S.I.A. sunt blonde? WOWbiz a aflat răspunsul: „E strălucitor” | EXCLUSIV

Trupa A.S.I.A va rămâne în istorie una dintre cele mai faimoase și iubite formații de fete din toate timpurile. Recent, s-au reunit, iar publicul este în extaz.

Motivul pentru care fetele din trupa A.S.I.A sunt toate blonde

Noua componență a trupei A.S.I.A este formată din 4 artiste talentate, iubite și...blonde. Fiecare are o nuanță specială, însă nu trec de această culoare. Într-un interviu din trecut, exclusiv, fetele ne-au dezvăluit povestea și au răspuns în stilul lor caracteristic, carismatic.

„Anca: Eu le-am spus că eram emblema blondă a trupei, însă ele nu și nu. Înainte eram singura blondă, eram primul A, acum toată lumea e blondă. Mă pierd în mulțime.

Sorana: Bine că suntem 4 și nu mai multe, că altfel chiar te pierdeai în mulțime. Așa, te pierzi între celelalte 3.

Anca: Blondul e strălucitor.”, au declarat fetele, pentru WOWbiz.

Cum s-au apărat fetele în scandalul cu Irina Nicolae?

La momentul reunirii trupei, un scandal de proporții a acaparat presa. Irina Nicolae, o fostă membră A.S.I.A, și-a exprimat supărarea față de colegele ei, plângându-se că nu a fost invitată la concertul aniversar, unde trupa s-a reunit pe scenă.

Membrele actuale ale formației s-au apărat atunci și au venit cu explicații și argumente.

”Anca: Irina a fost invitată personal de mine la concertul Ianei. Simplu. Am citi multe articole în care scria că Irina a refuzat, că nu a vrut. Noi am vorbit pe râs, am vorbit pe pozitiv, nu mi-a zis niciodată că nu vine. Pur și simplu, I-ul reprezintă Iana în momentul acesta, ea are concertul ei mare la Sala Palatului și o lasă pe ea, pentru că așa e normal. Așa mi-a spus mie. Noi le-am sunat pe toate fetele, ca să ne înțeleagă lumea. Acum nu ne reunim fără Alexandra din America, fără Irina, acum, pur și simplu noi mergem mai departe, nu facem o reuniune.

Iana: Eu o înțeleg perfect, a înțeles că este un concert aniversar și s-a simțit dată de o parte. Îmi pare rău că se află într-o decepție, s-a făcut confuzia. Niciodată nu avem cum să dăm deoparte nicio membră a acestei trupe, că această trupă a făcut istorie cu fiecare membru în parte. Trebuie să precizez că eu nu i-am luat locul Irinei, ea a plecat de bună voie din trupă și eu am venit să duc mai departe munca acestor fete și a făcut Dumnezeu în așa fel încât să ne înțelegem atât de bine și să ne dorim după atâția ani să fim împreună pe scenă și să mergem mai departe. Înțeleg și durerea Irinei de a citi că ne reunim și nu este. Este absolut normal să fie așa, dar nu se pune problema așa.”, au precizat cele două, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

