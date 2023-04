"Va fi o petrecere ca un festival". Ce se va întâmpla la nunta Mariei Constantin și a lui Robert Stoica. Artista a spus tot | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și Robert Stoica își vor uni destinele vara aceasta, iar pentru petrecerea de nuntă au pregătit o mulțime de surprize. Invitații vor fi tratați regește, căci evenimentul se anunță unul memorabil, iar jurnaliștii WOWbiz.ro

au aflat toate detaliile.

Îndrăgita artistă ne-a povestit cum decurg pregătirile și mai ales ce a ales pentru ziua marelui eveniment. Invitații care vor ajunge la petrecere vor avea parte de o adevărată surpriză, căci totul este plănuit în cel mai mic detaliu, iar din meniu nu vor lipsi nici tradiționalele sarmale, dar nici preparatele alese italiene.

Maria Constantin, totul despre organizarea nunții

Artista și logodnicul ei își doresc o petrecere în aer liber, un eveniment la care oamenii să se simtă bine și care să fie cu totul și cu totul diferit de o nuntă tradițională. Până acum, pregătirile merg cât se poate de bine, iar cântăreața s-a bucurat să ne povestească câteva dintre detaliile pe care le-au ales pentru marea zi.

"Pregătirile merg foarte bine, mai avem mici chestii de pus la punct, dar acum este mult mai simplu, nu mai este așa cum se făceau cândva nunțile de trei zile și trei nopți, acasă, cu pregătirile. Având în vedere că noi nu respectăm nici tradițiile, va fi o petrecere, deci în mare parte a fost simplu.(...) Locația a fost aleasă, va fi o nuntă în aer liber", ne-a spus Maria Constantin, în exclusivitate.

Vedeta a ales și dress – codeul pentru nuntă, invitații fiind nevoiți să respecte o regulă clară: toată lumea se va îmbrăcat în alb.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

"Va fi o petrecere ca un festival"

Artista ne-a mărturisit că au ales deja meniul, iar pentru invitați vor fi și câteva surprize inedite la locație. Un stand de popcorn și unul cu trabucuri și narghilea, dar și o mașină de înghețată sunt numai câteva dintre surprizele pe care Maria Constantin și Robert Stoica le vor pune la dispoziția nuntașilor.

"Am stabilit în mare parte și meniul, va fi în stil italienesc. Aperitivul și cu peștele vor fi servite la farfurie pentru că este foarte cald, iar seara când se întunecă vom avea, de la sarmale și friptură și restul preparatelor, vor fi în genul acela de live cooking.

Vom avea și un colț cu trabucuri și narghilele pentru invitați, va fi o mașină de înghețată, o mașină cu bere. Vom avea și o mașină de popcorn, va fi o petrecere ca un festival", ne-a dezvăluit artista, în exclusivitate.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Maria Constantin despre rochia de mireasă

În prezent, cei doi și-au luat toate lucrurile necesare pentru realizarea frumoasei rochii așa că mai trebuie doar să se apuce de treabă.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", ne-a dezvăluit artista, în urmă cu câteva luni.

