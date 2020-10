Vă mai aduceți aminte de proful de religie acuzat de viol? Lovitură grea primită de Florin Grigore în plină pandemie!

Florin Grigore s-a căsătorit cu interpreta Claudia Ghițulescu

Vă mai aduceți aminte de cazul profului de religie acuzat de o elevă de clasa a 12-a că ar fi violat-o, pentru ca ulterior aceasta să recunoască că a făcut-o din plăcere? Ei bine, la 6 ani de la acel moment, Florin Grigore trăiește o nouă dramă, asta după ce totul părea să-i meargă din plin.

Cântărețul și-a închis restaurantul

In articol:

Florin Grigore, proful de religie din 2012, a devenit între timp un apreciat cântreț de muzică populară dar și un om de afaceri. Ieșirea oarecum forțată din învățământ părea să fi fost cel mai bun lcuru care i s-a întâmplatg vreodată. Ajuns la 40 de ani, din banii strânși la nunți și petreceri, Florin își deschisese un restaurant.

Florin Grigore s-a căsătorit cu interpreta Claudia Ghițulescu

Venirea pandemiei l-a doborât practic pe cântăreț. Acesta s-a văzut nevoit să-și închidă restaurantul însă și veniturile din concerte au avut de suferit. Acum, el a rămas cu rate la echipamentele de scenă în care a investit sute de mii de euro și pe care nu mai are cu ce să le plătească.

Florin Grigore, lovit de criza pandemică

”Am acumulat multe datorii, am chirii de plătit, rate la echipamente de sute de mii de euro și stau cu ele în depozit. Angajații trebuie să-i plătesc în continuare, am mai rămas cu șase oameni. Toată vara am trăit din economii, acum s-au terminat și astea (...) Îmi cumpărasem acum doi ani un apartament stil duplex, începusem să-l renovez... și m-am oprit. N-am putut să-l mai termincă s-au terminat banii. Momentan îl țin închis”, a declarat Florin Grigore pentru starpopular.ro.

Citeste si: Demisie-şoc în televiziune! „Mulţumesc echipei.” Alertă în media din România - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Citeste si: N-o sa-ti vina sa crezi! Din preot de Ialomita a devenit cantaret sexy! Uite-l in sutana, dar si cu pieptul dezgolit!

Citeste si: El e savantul de origine romana, care a scandalizat toata planeta cu ideile sale! "Parintii isi pot ucide bebelusii care se nasc bolnavi!" Pentru ideile sale a fost amenintat cu moartea

Citeste si: El e savantul de origine romana, care a scandalizat toata planeta cu ideile sale! "Parintii isi pot ucide bebelusii care se nasc bolnavi!" Pentru ideile sale a fost amenintat cu moartea

Eleva violată era de fapt îndrăgostită de el

Florin Grigore a ajuns celebru în 2012, pe vremea când preda religia la Liceul George Enescu din Capitală. Atunci, o elevă l-a avuzat că a abuzat-o sexual. Ulterior, tânăra a recunoscut într-o emisiune la Kanal D că era, de fapt, îndrăgostită de profesorul ei.

Florin Grigore, în vacanță în Thailanda

”Nu a fost viol! Nu eram pregătită în acea seară! Nu m-a violat, doar a inisitat și eu am cedat! (...) N-am vrut să fac asta după ce s-a întâmplat între noi. Chiar l-am iubit! A fost o iubire pe care n-o s-o uit niciodată, dar s-a terminat cu un final nefericit, din cauza unor oameni care au intervenit între noi”, a spus tânăra care a admis faptul că avea chiar de la acea vârstă un apetit crescut pentru bărbați.