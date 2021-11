Vă mai aminiți de formația "Activ"? Ce s-a ales de membrii trupei?

In articol:

Activ este o trupă înființată în anul 1999 și care și-a desfășurat activitatea până în anul 2010. Hiturile "Doar cu tine", "Visez", "Zile cu tine", "Superstar", "Feel Good", "Lucruri simple", "Reasons", "Music is drivin me crazy", "Sunete" și "Without U" făceau furori la vremea aceea printre tineri.

Formația a fost fondată de doi dintre membrii acesteia, Avi și Rudi, iar mai târziu li s-a alăturat și Oana.

Cei trei artiști au cântat pe cele mai mari scene și au cunoscut un succes imens, melodiile lor fiind ascultate chiar și în zilele noastre. Trupa s-a destrămat în momentul în care solista grupului a rămas însărcinată, ajungându-se la o pauză de peste 10 ani.

Citeste si: Selly, aroganță la cote maxime! Pe ce a putut să cheltuiască 25.000 de euro, în doar 24 de ore?

Ce s-a întâmplat cu membrii "Activ"

Activ [Sursa foto: Facebook]

După mai bine de 10 ani de la destrămarea formației, fiecare a apucat-o pe un drum propriu, contruindu-și o viață din care "Activ" nu mai face parte.

Citeste si: Primul rezultat al necropsiei lui Petrică Mâțu Stoian! De ce a decesat artistul?- bzi.ro

Oana Paula Nistor, în vârstă de 38 de ani, originară din Timișoara, a fost vocea principală a trupei încă din anul 2001, loc câștigat în

urma unui casting realizat de ceilalți doi membri. Aceasta a trebuit să părăsescă formația, după ce l-a cunoscut pe actualul ei soț, fotbalistuș Ovidiu Petre, cu care a rămas însărcinată.

Citeste si: Cum se înțeleg Ramona Olaru și mama lui Cătălin Cazacu? Dovada că sunt pregătiți pentru pasul cel mare

La scurt timp a devenit mama unei fetițe pe nume Eva și s-a ocupat exclusiv de creșterea și educarea ei.

Oana și-a pus cariera muzicală pe pauză, intrând în anonimat. A încercat la un moment dat să revină pe scenă, printr-un proiect realizat de Smiley, însă fără succes, semn că publicul de astăzi nu mai are aceleași gusturi muzicale ca pe vremuri.

Flaviu Avi Cicirean a dat uitării trupa și s-a concentrat pe antreprenoriat. Acesta a fondat două proiecte de business, ambele fiind agenții de reclame, care au cucerit toată Europa.

Avi a avut un succes imens în afaceri, de cum a intrat în domeniu. Una dintre cele mai mari realizări ale lui afost participarea în cadrul unui proiect, datorită căruia a luat naștere un mare post de radio românesc.

Citeste si: Mihai Mitoșeru, devastat după ce mama lui a ajuns urgent la spital! Care este starea Cameliei Mitoșeru: „Mă rog la Dumnezeu să fie mama bine, să își revină”

Rudolf Ștefănică sau cum îl mai știe lumea, Rudi Stefanik, este singurul care a rămas în aceeași zonă. Acesta este directorul executiv a două mari posturi tv din Budapesta, din anul 2010, până atunci lucrând la un post de radio. Confrom unor declarații, fostul membru al trupei Activ nu regretă în totalitate destrămarea formației, deoarece, spune el, generația din ziua de azi nu ar mai asculta genul de muzică pe care ei îl produceau în anii 2000.