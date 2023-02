Va pleca Neymar de la PSG? Cum se simte atacantul brazilian după accidentarea cumplită de duminică?

In articol:

Neymar (31 de ani) nu mai este dorit la PSG de conducătorii clubului. Iată cum arată în aceste condiții viitorul starului brazilian, dar și cum se simte atacantul după accidentarea cumplită de duminică!

Neymar a venit la PSG în 2017 și a reprezentat cel mai scump transfer din istoria fotbalului, 222 de milioane de euro. La 6 ani de atunci, atacantul brazilian nu mai este dorit de parizieni, iar asta din cauza prestației slabe a brazilianului din ultimul timp, scrie presa internațională. Mai mult, conform digisport.ro, Neymar ar fi considerat principalul vinovat pentru rezultatele slabe din Champions League, acolo unde francezii au jucat finala în 2020.

Deși se zvonește că „șeicii” vor să scape de brazilian la finalul acestui sezon, Neymar și-a prelungit contractul cu PSG în vara 2022 și nu are gânduri să plece de la echipă prea curând, scrie presa din Hexagon. Astfel, actuala înțelegere a sportivului cu parizienii este valabilă până în vara anului 2027. Totodată, digisport.ro adaugă că o speță asemănătoare a avut loc la finalul stagiunii trecute, atunci când tatăl lui Neymar, care îi este agent, le-a transmis conducătorilor echipei că ar fi de acord cu rezilierea contractului, dar cu condiția ca sumele trecute

(aproximativ 200 de milioane de euro) să fie achitate integral de către club.

Neymar [Sursa foto: instagram.com/neymarjr]

Până la aflarea următoarei mișcări din partea PSG-ului, Neymar a suferit o accidentare serioasă duminică, în timpul meciului câștigat pe teren propriu în fața formației Lille OSC, scor 4-3. Astfel, după ce a marcat în minutul 17 al doilea gol al parizienilor, brazilianul avea să părăsească terenul pe targă. Accidentarea s-a petrecut în repriza secundă și au existat temeri legate de o posibilă fractură. Însă, clubul de pe Parc des Princes a ținut să liniștească fanii, precizând că este vorba doar despre o entorsă la glezna dreaptă. Conform presei internaționale, Neymar va fi supus unui nou control medical peste 48 de ore, pentru a se stabili durata exactă a indisponibilității sale.

Totuși, sud-americanul are mari șanse să rateze returul optimilor Champions League, cu Bayern München, care se va juca pe 8 martie, deoarece o entorsă cere în general o perioadă de recuperare de până la 4 săptămâni, scrie digisport.ro.

Totodată, la meciul de duminică cu Lille, un alt jucător al parizienilor s-a accidentat. Este vorba despre portughezul Nuno Mendes, care a suferit o întindere la ligamentul intern al genunchiului drept și este incert pentru jocul cu Olympique Marseille programat duminică, 26 februarie.

neymar was still trying to walk & wanted to play even after the nasty injury:( pic.twitter.com/nqZVfH0K2P