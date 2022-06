„Vă rog eu frumos, fiți oameni” Liviu Vârciu, apel disperat pe internet! Le-a cerut ajutorul vecinilor

In articol:

Cu puțin timp în urmă, Liviu Vârciu a făcut un apel către vecinii săi, prin intermediul unei postări pe Instagram. Din nefericire, prezentatorul TV a pierdut o cameră de filmat, chiar la intrarea în complexul rezidențial unde locuiește.

Ei bine, nu asta era problema cea mai mare, ci faptul că în interiorul camerei de filmat avea un card de memorie, destul de important, pe care avea o anumită filmare

stocată pe el.

„Dragi prieteni și vecini din Greenfield, știu că erați cu mașina în spatele meu când am pierdut această cameră. Aveam una aici și am pierdut-o chiar la intrarea în cartier, în pădure. Ai găsit-o? Felicitări! E a ta, doar că am nevoie de card, că am niște filmări cu Mihai Leu(...) Am făcut o emisiune și am toate filmările pe card. Te rog, adu-mi camera și te cinstesc regește.”, i-a transmis Liviu Vârciu celui care a intrat în posesia camerei de filmat.

Totodată, la doar câteva ore după ce a făcut această postare, Liviu Vârciu și-a încercat, din nou, norocul, transmițând cât de important este să i se returneze camera de filmat sau măcar cardul de memorie.

„Vă rog eu frumos, fiți oameni și aduceți camera! Fii mă om! Ți-o cumpăr eu nouă, adu-mi filmările, te rog!”, a mai insistat încă o dată, prezentatorul TV.

Liviu Vârciu nu reușește să scape de datorii

Liviu Vârciu nu reușește sub nicio formă să scape de datorii, însă speră ca în zece ani să achite totul. Totodată, nu de mult, prezentatorul TV s-a plâns chiar că nu reușește să pună bani deoparte, mai ales că este și ”mână largă” atunci când cineva îi solicită ajutorul, căci la rândul său, a fost pus în situația în care a fost nevoit să se împrumute de la apropiați.

„Sper în 10 ani să scap de datorii, să pun și eu un ban deoparte. Mai am câteva, nu mai ce știți voi. Acum vreau să mai pun deoparte pentru că suntem mulți acum. Nu reușesc să strâng niciun ban. Eu am trăit fără bani, am știut ce înseamnă să îți răspundă cineva la celălalt capăt al telefonului și să mă împrumute, așa că nu pot să refuz pe nimeni. Mai am certuri cu doamna (n.r. Anda Călin) care îmi zice să nu mai dau că nu o să-i mai văd înapoi. Nu mi-a dat nimeni până acum. Nu am recuperat nimic. Am dat mai mult decât am eu datorii. Dar eu încă fac bani. E o vorbă: de unde dai, de acolo ai” , a declarat Liviu Vârciu pentru Ego.ro .