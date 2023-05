„Vă salută Sasha” Theo Rose, moment absolut emoționant cu fiul ei! Le-a făcut o bucurie uriașă fanilor cu imaginile astea

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, Theo Rose le-a făcut o mare bucurie internauților, asta pentru că a postat o filmare, în care apare cu burtica de gravidă la vedere, fiind vizibile mișcările bebelușului în pântecul ei.

Citește și: „E o frustrare adunată, nu-l vrea lângă ea” Ce se întâmplă între Theo Rose și Anghel Damian, după ce au fost surprinși certându-se în plină stradă?! Mai este o lună până când vor deveni părinți

„Vă salută Sasha”, a scris Theo Rose, în dreptul filmulețului emoționant.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Theo Rose va naște în doar câteva săptămâni

Nu mai este mult până când Theo Rose și Anghel Damian vor deveni părinți pentru prima dată. Nu de puține ori, însă, cântăreața a declarat că își dorește să-și aducă pe lume fiul pe cale naturală, dar din păcate, vedeta a primit o veste mai puțin fericită din partea medicului ei.

Citește și: ”Naștere ușoară” Reacțiile fanilor, după ce Theo Rose s-a postat pe internet direct din spital! Artista abia făcuse declarații despre naștere

Specialistul a anunțat-o pe viitoarea mămică încă de pe acum să ia în calcul și operația de cezariană, asta pentru că bebelușul ei este destul de mare și are cordonul ombilical în jurul gâtului, astfel că pentru evitarea riscurilor ar fi recomandată intervenția chirurgicală.

Citește și: „A dispărut. Nu pot să-mi explic” Ce s-a întâmplat cu Theo Rose în parcarea unui mall din București? Artista e încă în stare de șoc

Citeste si: „Am fi împlinit 10 ani de căsătorie.” Oana Ioniță a vorbit cu sufletul deschis despre divorțul de Florin Budnaru- kfetele.ro

Citeste si: LIVE TEXT| VIDEO| Grevă profesori 25 mai 2023. Ziua decisivă: profesorii refuză oferta făcută de Guvern! Cadrele didactice au pornit spre Palatul Parlamentului- stirilekanald.ro

Citeste si: "Imi folosea nasul ca pe sacul de box de atat de multe ori incat puteam sa simt mirosul sangelui pe gat in momentul cand cantam! Tina Turner, dezvaluiri cumplite despre relatia cu fostul ei sot, Ike- radioimpuls.ro

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale, și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta, dar că toate o să-mi treacă când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat.

(...) Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol” , a explicat Theo Rose la un post de televiziune.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]