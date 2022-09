„Va trebui să eliberez apartamentul” Ioana Grama și fiica sa se mută în chirie! Influencerița le-a povestit totul fanilor

In articol:

Ioana Grama se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate influencerițe de la noi din țară, iar de-a lungul timpului de când și-a îndreptat atenția către online, bruneta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Aceasta împărtășește aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa cu urmăritorii din mediul online, povestindu-le acestora atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Ioana Grama le-a povestit internauților că ea și fiica sa, Ayana, se vor muta în chirie, asta pentru că tânăra a vândut apartamentul în care locuia cu micuța ei. De asemenea, influencerița le-a explicat fanilor și care este motivul pentru care a decis să se mute.

„Sunt nostalgică și entuziasmată în același timp”

Cu ceva timp în urmă, Ioana Grama a reușit să-și cumpere un apartament din banii munciți de ea, lucru de care a fost foarte mândră. Ei bine, însă, timpul a trecut și a devenit mămică, iar acum de când fiica sa a crescut, influencerița s-a gândit că ea și micuța ei au nevoie de un spațiu mai mare.

Din acest motiv, bruneta a decis să vândă apartamentul în care locuiește acum și să se mute pentru câteva luni în chirie, asta până când noua locuință pe care a achiziționat-o va fi gata.

"Va trebui să eliberez apartamentul. Sunt nostalgică și entuziasmată în același timp. Simt că o să îmi fie puțin greu în momentul în care o să eliberez apartamentul și o să strâng totul și o să plec, pentru că este apartamentul pentru care am muncit foarte mult și cu care m-am chinuit tare mult la început. Mi l-am dorit, mi-a fost greu să îl cumpăr, să îl amenajez, și chiar a fost o perioadă în care îmi era foarte greu, am fost și însărcinată cu Ayana.Este apartamentul de care ma leagă niște amintiri tare frumoase, este apartamentul în care a crescut Ayana și mi-e foarte groază să mă apuc de tot ce am de făcut.", a spus Ioana Grama.

De asemenea, Ioana a mai spus că, cel mai probabil, dacă noul apartament ar fi fost gata, situația era cu mult mai ușoară, mai ales că este nerăbdătoare să se mute în noul cămin alături de fetița ei.

"Nu îmi vine să cred că am vândut apartamentul și că trebuie să îl eliberez. Acum, când stau și știu că trebuie să mă apuc de treabă conștientizez oarecum ce urmează să se întâmple. Cred că dacă mi-ar fi gata noul apartament mi-ar fi mult mai ușor pentru că sunt foarte nerăbdătoare și încântată că urmează să mă mut într-un apartament mai mare împreună cu Ayana și o să-l fac exact așa cum îmi doresc.", mai spune ea.

Ioana Grama [Sursa foto: Instagram]