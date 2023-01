Vacanță de coșmar pentru o vedetă din România! A plătit bani grei pentru o cameră cu jacuzzi, iar când a ajuns la fața locului, hotelul arăta ca după război | EXCLUSIV

In articol:

Situație incredibilă! O vedetă din România a avut parte de șocul vieții ei când a ajuns la destinația de vacanță pe care o aștepta cu nerăbdare. Aceasta a plătit bani frumoși pentru a avea parte de confort și bunăstare, însă a găsit exact opusul a ceea ce și-a dorit.

Vedetă trasă în țeapă de un hotel din România

De la pozele prezentabile de pe internet, a ajuns într-un loc dezordonat, unde nu te puteai relaxa cum se cuvine.

Elena Copăceanu, cunoscută pentru realizările ei extraordinare în domeniul esteticii sprâncenelor in România, a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu puțin timp. Frumoasa femeie a ales să își facă o minivacanță la Bușteni, într-un hotel tip boutique de lux, de patru stele, și a plătit bani frumoși, în special pentru jacuzzi-ul de pe terasă, o adevărată atracție. Bine, în cazul pozelor prezentate pe internet, întrucât, la fata locului, Elena Copăceanu a avut un șoc. Nimic nu arată ca în poze, dimpotrivă, totul era sinistru, în construcție. Priviți imaginile și puteți să vă faceți o părere.

Dezamăgită, a plecat în Poiană, pentru a-și continua vacanța la un stabiliment frumos, însă gustul amar i-a rămas.

"Doamne, ce țeapă este acest hotel. Pozele din cameră sunt de fapt randări, jacuzzi fotografiat dintr-un unghi în care nu se vede dezastrul de lângă, iar personalul…ceva de groază: recepționerul se vaită că-l doare un genunchi, iar băiatul care ne ducea bagajele în cameră, un puști de 16 ani care se bucura că bagajul nostru e ușor (avea de carat acest bagaj pe scări pentru că hotelul nu are lift)...În fine, ce am văzut în prezentarea de pe internet, nu a avut nicio legătură cu realitatea. Am fost foarte dezamăgită. Îmi doream atât de mult această vacanță, și totul s-a transformat într-un fiasco.", a declarat Elena Copăceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Vedeta nu se aștepta la una ca asta, mai ales că informațiile de pe rețelele sociale păreau veridice, mai ales că este vorba despre un hotel tip boutique de lux, patru stele. Prin mesajul ei, victima înșelătoriei a vrut să îi avertizeze și pe ceilalți să fie mai atenți atunci când fac rezervări online, pentru că, atunci când te aștepți mai puțin, poți avea surprize neplăcute, care să îți compromită vacanța.

