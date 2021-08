Vacanțele o obosesc pe Andreea Tonciu! Prin ce peripeții a trecut bruneta în ultima escapadă la mare: "Viața mea este foarte palpitantă"

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram] 22:30, aug 11, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Andreea Tonciu face show oriunde s-ar afla! Viața ei este plină de peripeții, iar brunetei îi place să trăiască cu adrenalină. După ce pandemia a afectat concediile multor vedete, anul acesta a fost timpul pentru a recupera zile însorite petrecute anul trecut în izolare.

Andreea Tonciu este o astfel de vedetă care și-a petrecut această vara din vacanță în vacanță, alături de familia ei și bucurându-se de relaxare și mult soare.

Cu toate că mulți ar spune că escapadele, fie ele mai scurte sau mai lungi, aduc o stare de bine și relaxează mintea și corpul, pentru Andreea Tonciu lucrurile stau chiar pe dos.

Recent, focoasa brunetă a plecat într-o nouă vacanță, de data aceasta pe litoralul românesc, alături de soțul și fiica ei. După un sejur de lux în Turcia, Andreea Tonciu a ales Mamaia ca următoarea destinație. Din păcate, concediul din România a început cu stângul deoarece vedeta a întâmpinat unele probleme neprevăzute.

Andreea Tonciu în vacanță[Sursa foto: Instagram]

Vacanțele o obosesc pe Andreea Tonciu

Bruneta a ajuns la concluzia că prea multe vacanțe o extenuează. Din cauza oboselii acumulate, Andreea Tonciu a uitat lucrurile importante pe care le avea de făcut.

Prima problemă apărută a fost cea în care bruneta a uitat să îi dea cheile de la apartament surorii sale, Lorena, pentru a-i deschide unei persoane care avea ceva de reparat în casa Andreei Tonciu.

Cu chiu, cu vai, vedeta s-a descurcat, astfel că Lorena a ajuns în posesia cheilor cu care sora ei plecase la mare.

“ Viața mea este foarte palpitanta! Cred ca vacantele m-au cam obosit. Acum ma aflu în vacanță la Mamaia cu familia. La cât de uitucă sunt, am uitat să îi las cheia de la apartament surorii mele. Era neapărat sa o las deoarece trebuie sa vină acasa cineva să ne repare ceva .” a povestit Andreea Tonciu.

A doua problemă a fost legată tot de chei, de data aceasta de cele de la mașină. Bruneta a realizat la hotelul de pe litoral că nu își găsește cheile de la autoturism și le-a căutat cu disperare. Într-un final, bruneta le-a găsit pe o țeavă de aer condiționat de sub scaunul din dreapta al mașinii.

“ După ce am rezolvat asta, am pierdut cheia de la masină. Am căutat-o o oră jumătate. Nu vreți sa știti unde era. La scaun jos e o gaura care duce spre conducta de aer condiționat. Acolo am găsit cheia. Nu pot să îmi imaginez cum a ajuns acolo. Într-un final am reușit să o scoatem și ne-am bucurat de vacanță .” a mai spus fosta asistentă tv.